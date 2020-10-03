2024 Paris’te fare hastalığı endişesi

Fransa’nın başkenti Paris, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, kentin merkezindeki Seine Nehri’nde fare hastalığı olarak da bilinen “leptospiroz”a yol açan bakterilerin saptanması endişeye sebep oluyor. Paris Belediyesi, Avrupa standartlarına göre yüzmeye uygun olmayan Seine Nehri’ni 2024’e kadar farelerin idrarı yoluyla bulaşan leptospiroz hastalığına yol açan bakterilerden temizlemek istiyor. İstatistiklere göre, her yıl 1 milyondan fazla kişi ağır leptospiroz hastalığına yakalanırken, bunların en az 60 bini ölümle sonuçlanıyor.