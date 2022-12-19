Euroleague'de Final-Four organizasyonuna ev sahipliği yapacak şehir belli oldu. Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında Final-Four'a Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena ev sahipliği yapacak.





Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Euroleague Başkanı Dejan Bodiroga, "Organizasyona ev sahipliği yapan şehirler listesinde Kaunas'ı görmekten mutluluk duyuyoruz. Kaunas şehrine ve Zalgiris Kaunas'a Final Four'a ev sahipliği yapma konusundaki bağlılıkları ve ilgileri için teşekkür etmek istiyorum. Birlikte şüphesiz tüm hayranlarımıza unutulmaz bir anı daha yaşatacağız" diye konuştu.

Öte yandan Euroleague yönetimi, 2023-2024 sezonunda ise Final-Four organizasyonunun Almanya'nın Berlin şehrindeki Mercedes-Benz Arena'nın ev sahipliğinde düzenleneceğini belirtti. (DHA)