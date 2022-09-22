Ağustos'ta da bölgesel Challengers etabının nasıl büyüyeceği ve daha üst seviyelerde başarıya ulaşabilmeleri için yetenekli genç yıldızlara ne tip fırsatlar sunacağıyla ilgili daha fazla bilgi paylaşılmıştı. Bu yeni sistem, bölgelerin en iyi takımlarının kendi uluslararası liglerinde mücadele edebilmesinin de yolunu açıyor. Son derece detaylı bir değerlendirme yapılması gerekiyordu çünkü bu liglerde yer almayı hak eden çok sayıda üst düzey aday bulunuyordu ama nihayet 2023'te EMEA Uluslararası Lig'de yer alacak on takım açıklandı.

EMEA Uluslararası Lig'e katılacak takımlar şu şekilde:

• Vitality

• Karmine Corp

• BBL

• FUT Esports

• Giants

• Heretics

• KOI

• Natus Vincere

• Fnatic

• Team Liquid

Neden bu takımları seçtik?

Gösterilen yoğun ilgiden ve yapılan sayısız başvurudan dolayı onore olmuş hissediyoruz ve son derece zorlu bir eleme süreci geçirdik. Yazılı bir başvuru, derinlemesine görüşmeler ve finansal incelemelerden oluşan bu elemeler aylar sürdü. Nihayetinde yeni VCT partnerlerimizde üç kritere baktık:

• Taraftarları her şeyin önüne koyan mantalitemizi paylaşan, kapsayıcı topluluğumuzun arkasında olan ve profesyonelleri kararlı bir şekilde destekleyen kulüpler

• Ürettikleri ilgi çekici içerikler, markalarının gücü ve heyecan uyandıran kadroları ile taraftarlarıyla güçlü bir bağ kuran kulüpler

• Uzun vadeli düşünen, sürdürülebilirliğe odaklanan kulüpler

Ayrıca geçmiş rekabete dayalı performansa saygı duyduğumuzu ancak bunun verdiğimiz kararlarda önemli bir yere sahip olmadığını belirtmekte de fayda var. Bunun yerine gelecekte VCT'yi çok daha çekici kılabilecek takımlara odaklandık.

Rekabetçi VALORANT arenasında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığımız bugünlerde bu bilgileri nihayet sizinle paylaşabiliyor olduğumuz için çok heyecanlıyız. Challengers 1. Aşama'nın başlamasıyla ve VCT tarihinin en büyük uluslararası turnuvasıyla 2023 yılında açılış yapacak.