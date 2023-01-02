2023 yılına dünyanın bazı ülkeleri girmeye başlarken Türkiye'nin girmesine artık sayılı saatler kaldı. 2022'nin son saatlerinde milyonlarca vatandaş yeni yıl kutlamaları için farklı seçenekleri tercih ediyor. En çok tercih edilen kullanım şekli whatsup üzerinden mesaj ya da resimli mesajlar. 2023 ikonlu resimli yeni yıl mesajları en çok tercih edilenlerden. Resimli yılbaşı mesajları - 2023 resimli yılbaşı kısa mesajlar - En güzel yeni yıl mesajları ve tüm detaylar haberimizde...

Her sene insanlar birbirlerine attıkları güzel yeni yıl mesajları ile güzel temennilerde bulunuyor. Facebook, Instagram, WhatsApp gibi uygulamalardan, 'mutlu yıllar, 'nice beraber senelere' gibi yılbaşı mesajlarını hızlı bir şekilde göndermek mümkün.

Yeni yıl mesajları 2023 | En güzel, resimli, anlamlı, özel, komik, kısa-uzun, kurumsal yılbaşı mesajları...

Güzel yıllar, mutlu yarınlar, güzel dostluklar bizimle olsun, yeni yılın kutlu olsun!

Dünyayı değiştirmek istiyorsan kendine inan, dostlarına inan, sevdiğine inan. Yeni yılın başarı kapılarını açması dileği ile!

Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…

Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar…

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

İnternet hızının en azından ofiste yüzünüzü güldüreceği, sabah trafiğinin sizi teğet geçeceği güzel bir yıl diliyorum.

Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2023 no’lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR…

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2023 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar…

Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, sevgi, huzur ve barış dolu bir yıl dileğiyle...

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle…Nice mutlu yıllara.

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl dilerim.

İşte sonunda buldum. Neyi mi? Sana gönderebileceğim dostluğumuzun, yeni yılda da devam edeceğini anlatabilecek sıcacık bir yeni yıl mesajını; Mutlu yıllar.

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

2022 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2023 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER…

2023 yılının dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

Sevdiklerin hep seninle olsun, ayrılıklar ve acılar yeni yılda uzağında olsun, mutlu yıllar!

Yüzümüzde gülümsemeler bırakan, acısıyla tatlısıyla bir yıl daha bitti, daha güzeli bizim olsun! 2023'te mutluluklar!

Her şeyin en hayırlısını bizlere sunacak, mutluluklar saçacak bir yıl diliyorum!

Ne süsler, ne hediyeler, ne başarılar bir şey ifade eder, sevdiklerim yanımda olmadan! İyi ki varsın, yeni yılda da hep yanımda ol!

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar.

Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan , dostlarına güven, sevgine sarıl.. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır.. Mutlu Yıllar!

En büyük zaman hırsızı, yaşadığımız kararsızlıktır. 2022 yılı tüm kararlarımızın gerçekleşmesi ve mutluluğu getirmesi dileğiyle, nice mutlu yarınlara..

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

2023 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

Radyoda hep sevdiğin şarkı çalsın, trafikte hep yeşil yansın, şans her zaman yanında olsun! Yeni yılında mutluluklar yakandan düşmesin!

Güzel bir yıl geride kaldı, şimdi sırada daha güzeli var! Mutlu yıllar!

İlham veriyor seninle olmak bana, yeni yıla gözlerine bakarak girmek isterim canım, nice beraber yıllara

Her günün bir diğerinden daha iyi geçmesinin nedeni sensin! Senin ışığın, enerjin ve sevgin sayesinde yeni yılımızın çok güzel geçeceğinden eminim. Birlikte mutlu yıllara!

Her yeni yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2023 yılı da böyle olsun.

Bu yıl ve her yıl, gelecek için tek hayalim, güldükçe çoğalan enerjinin hep yanımda olması.

Sağlığı ve mutluluğu beraberinde getirecek, nice başarılarla hedeflerinize ulaştıracak umut dolu, güzel bir yıl dilerim. Hoşgeldin 2023!

Bu yıl ve her yıl, gelecek için tek hayalim, güldükçe çoğalan enerjinin hep yanımda olması.

Yılbaşı mesajları yeni yılın mutlu eden küçük ama vazgeçilmez detayları arasında yer alıyor. 2023 yeni yıl mesajları sile sevdiklerinizi yüzünü güldürebilir ve onları ne kadar çok sevdiğinizi hissettirebilirsiniz.

Herkes bir başkasına yardım etseydi, herkesin işi yapılmış olur. Yeni yıl paylaşımlarımızın yılı olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu yıllar dilerim.

Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2023 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle..

Neşeye ve mutluluğa hasret kalınan son yıllarda hastalıklardan uzak, neşe dolu ve mutlu bir yaşam sürmek dileğimle.

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Her günün bir diğerinden daha iyi geçmesinin nedeni sensin! Senin ışığın, enerjin ve sevgin sayesinde yeni yılımızın çok güzel geçeceğinden eminim. Birlikte mutlu yıllara!

Hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmıyor demektir. 2023, hatalarından korkmayacağın; onlardan ders alacağın ve başarılarını katlayacağın bir yıl olsun. Mutlu seneler.

Eğlenceli Yeni Yıl Mesajları

Ho ho hoooo! İşte yeni bir yıl geldi; eski yılı uğurlayıp yenisine kucak açarken çooook mutlu olmanı diliyorum. Yeni yılın kutlu olsun, iyi ki varsın!

Yeni yılın ilk günü umarım en mutlu günün olur. Çünkü önümüzdeki 364 gün boyunca varlığınızı tamamen göz ardı etmeyi düşünüyorum. İyi yıllar!

Tebrikler! Mutluluk bankası Eğlence Şubesi’nden 2023 no’lu hesabınıza 365 gün sınırsız eğlence tanımlanmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle… Sms almamak için bu mesaja “Mutlu Yıllar” yazarak cevap verebilirsiniz

Yeni yılın ilk kuralı geçtiğimiz yıldan asla bahsetmemek olsun. Hayatın bize verdiği bu yeni şansı kahkahalarla karşılayalım! İyi seneler!

Sabah sporu olarak yataktan kalktığın, aynı hatayı ikinciye yapmam diyip beşinci kez yaptığın, bu sefer kesin diyerek aldığın kararları ikinci günde bıraktığın bir yıl daha geride kaldı. sırada yeni var. İyi yıllar!

Dakikalar sonra 365 sayfalık bir günlüğün ilk boş sayfası açılıyor. Güzel bir şey yaz hadi. Mesela benim adımı!

Komik Yeni Yıl Mesajları

Bu yıl da pes etmeden hayallerinin peşinden koşman dileğimle. (En azından spor olur.)

Yeni yılda paha biçilmez mutluluklar ve oldukça yüksek paha biçilebilecek hediyeler senin olsun! İyi seneler!

Yeni yıla girmeden önce bir fragman görebilme şansımız var mı? Hayır öncekilerden çok memnun kalmadım da.

Pozitif olmanın negatif sayldığı bir seneyi daha geride bıraktık. Umarım yeni yılda kelimeler gerçek anlamlarına, biz de birbirimize kavuşuruz. İyi seneler.

Büyük ikramiyenin açıklanmasına dakikalar kaldı. Yani yarından sonra bana ulaşıp ulaşamayacağını öğreneceğiz. Eğer görüşemezsek kendine iyi bak. Seni tanımak güzeldi :)

Geçen sene bu gece aldığımız kararların hiçbirini yerine getirmemiş olmanın verdiği iç huzurumuzun onuruna bu yılbaşını kutlayalım. İyi seneler arkadaşlar, iyi seneler.

Geçmişte yaptığın hataların hepsinden dersler çıkararak daha güzel hatalar yapacağın bir sene diliyorum.

Küçük şeylerle mutlu olacağımız bir sene diliyorum. Küçük bir yat, küçük bir malikane ve belki küçük bir spor araba olabilir.

Üzgünüm ama biri bunu yapmalıydı. Yan yana olmamanın verdiği güvenle bu görevi ben üstlenebilirim. SENEYE GÖRÜŞÜRÜZ!

Etkileyici Yeni Yıl Mesajları

Her yeni yılda hayatta daha büyük zorluklar ve engeller gelir. Karşılaşabileceğin tüm engellerin üstesinden gelmen için cesaret, umut ve inanç diliyorum.Bu yeni yılda da hayatının her anında sana destek olacağıma, sana kendini asla yalnız hissettirmeyeceğime söz veriyorum. Nice senelere sevgilim!

Yeni yılda “Olmaz…” dediğin tüm hayallerinin birer birer gerçekleştiğini görecek ve yeni yılı ilk gününden itibaren çok seveceksin. Sadece inan ve en güzel hayalini düşle... Yeni yılın kutlu olsun!

Bembeyaz karların tüm kötülükleri silmesi ve iyiliklere yer açmasıdır yeni yıl. Adımlarının izini görebileceğin güçlü ve mutlu bir yıl olsun!

Gökyüzünde binlerce dilek damlası ve şemsiyesiz kalan sen… Yeni yıl tam da dilediğin gibi, ansızın başlayan bir yağmur gibi sana güzellikleri getirsin. Mutlu yıllar!

365 gün; yeni dostluklar, yeni aşklar, yeni yolculuklar, yeni lezzetler, yeni kitaplar, yeni filmler, yeni şarkılar demektir. 365 gün sonunda yepyeni bir sen için şimdiden iyi yıllar!

Kim bilir hangi anıda, hangi fotoğraf karesinde veya hangi satırlarda en güzel duygularla yer alacaksın. Yeni yıl, içinde senin olduğun birçok güzelliği de beraberinde getirsin, yeni yılın kutlu olsun!

Her günün bir diğerinden daha iyi geçmesinin nedeni sensin! Senin ışığın, enerjin ve sevgin sayesinde yeni yılımızın çok güzel geçeceğinden eminim. Birlikte mutlu yıllara!

Her yıl çok sayıda yeni insanla tanışıyoruz ve bazıları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oluyor; senin gibi… Sen sadece hayatıma girmedin, hayatı daha canlı, neşeli ve çekici hale getirdin. Birlikte mutlu yıllarımız olsun!

Geçmiş hatalardan ders almak, şu an yeni şeyleri kucaklamak ve gelecek ise hayaller kurmak içindir. 2023 yılında hayallerin gerçeğin olsun… Mutlu yıllar!

Yeni yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar dilerim. Kucak dolusu sevgiler...

Yeni yılda hiç gitmediğin yerlere git, hiç yapmadığın şeylere cesaret et, dostlarını unutma, ailene sıkı sıkı sarıl, özlemekten çekinme ve çok sev! Gelecek yılın sana neler sunacağını gördüğünde çok şaşıracaksın… Yeni yılın kutlu olsun!

Geçen yıl bizden ne götürdü bilinmez ama gelen yıl bize çok şey katacak. Önce sağlığımızın yerinde olduğu, sonra da tüm sevdiklerimizle güzel günlerde buluştuğumuz bir yeni yıl olsun, mutlu yıllar!

Sevgiliye Yeni Yıl Mesajları

Ne zaman gözlerine baksam, tüm geleceğimi görebiliyorum. İşte bu yüzden yeni yıla girmek için benim için çok daha anlamlı! Mutlu geleceğimize bir adım daha yaklaştığımız huzurlu yıllar sevgilim!

Hayatının aşkıyla birlikteyken zaman uçup gidiyor. Birlikte geleceği ve sonsuzluğu kutlamanın ilk bahanesi de yılbaşı! Yeni yılın kutlu olsun aşkım!

Bu yıl yaptığım en iyi şey sana aşık olmaktı. Önümüzdeki yıllarda birlikte daha fazla anı biriktirmenin şerefine!

Yeni yıl ne getirirse getirsin, hedeflerimize birlikte ulaşacağımızı biliyorum. En büyük destekçim ve hayatımın aşkı, yeni yılımız kutlu olsun!

Şu an sana sarılamasam da bu notla sıcacık ellerinden tuttuğumu hayal ediyorum. Yeni yılda daha güzel anılar biriktirmek için beraber olacağız! Seni seviyorum, mutlu seneler!

Bu yılki tüm başarı ve başarısızlıklarınla, savaşçı ruhun ve azminle gurur duyuyorum. Bir sonraki yılı ve mucizelerini birlikte görmek için sabırsızlanıyorum. Mutlu seneler sevgilim!

Bu yıl ve her yıl, gelecek için tek hayalim, kahkahalarının sonsuza kadar yankılanması! Mutlu yıllar tatlım!

Bu dünyada sana olan sevgimi zayıflatacak hiçbir şey yok. Zamanın sonuna kadar seninim. Bize sevgi dolu bir yıl diliyorum!

Kurumsal Yeni Yıl Mesajları

Ülkemiz ve markamız için güzel bir yıl olmasını diliyor, sevdiklerinizle en güzel zamanlarınızı geçirmenizi temenni ediyoruz. Mutlu yıllar.

2023'ün kurumumuza başarı, sevgi, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. En içten dileklerimle yeni yılınızı kutluyorum.

2022'de şirketimiz için yaptıklarını asla unutmayacağız. İyi ki ailemizdesin! Yeni yılda da hep birlikte başarılı projelere imza atmamız dileğiyle…

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun.

Her sabah kalktığında aklına ilk gelen şeyin günlük iş akışın olduğu, görevlerini göz açıp kapayıncaya kadar bitirdiğin bir sene olmasını diliyorum. Mutlu yıllar!

Yeni yıl hediye önerileri 2023

Bazılarımız için mutfak eşyaları ve sofra aksesuarları vazgeçilmezdir. Neden yılbaşında 40 yıllık hatrı olan fincandan hediye olmasın?

Parfümler, kozmetik ürünler, makyaj kutuları ve tıraş takımları da güzel bir hediye olabilir.

Erkeğe yılbaşı hediye seçeneklerinden biri de ona hazırlattığınız özel cüzdandır. Hem taşıması kolay, hem çok şık, hem çok prestijli, hem de erkek için gerçek anlamda bir ihtiyaç olarak görülüyor. Özellikle son yıllarda erkek cüzdan modasında kredi kartlık ve kartvizitlikler oldukça popüler bir hale geldi. Siz de bu yılbaşında erkek arkadaşınıza ya da sevgilinize bu hediyeyi tercih edebilirsiniz.

Belki biraz klasik, ama hala en romantik alternatiflerden biri mum ışığında bir akşam yemeği. İster bir restoranda, isterseniz en sevdiği yemeklerden oluşan bir menü eşliğinde evde; hafif bir müzik eşliğinde bu gecenin keyfini çıkarmak elinizde.

Sevilen bir kazak ya da mont hatta çoraplar da sevilen hediyeler arasında yer alabilir.

Oyuncak denilince çocuklar akla gelse de bazılarımızın hiç büyümediğini hepimiz biliyoruz. Hem çocuklar hem de yetişkinler için oyuncak güzel bir hediye olabilir. En sevilen oyuncaklardan bir kutu hazırlayabilirsiniz.

Birlikte çekilmiş en sevdiğiniz fotoğrafları arşivden çıkarın ve bir kolaj yapın. En güzel anlarınızdan oluşan küçük bir albüm hoş bir sürpriz olabilir.

Soğuk kış günlerinde giydikçe sizi hatırlayacağı kırmızı bir kazak hatta yılbaşı ruhunu yansıtmak için bir çift geyikli çorap

Kişiselleştireceğiniz bardak kupalar ve yanında sağlık katan bitki çayları

Son yıllarda kurabiye ve çay kutuları oldukça popüler oldu. Bunu biraz daha abartmak isteyenler ya da özenli hale getirmek isteyenler kurabiyelerini kendi yapabilir.