Heyecan dorukta yılbaşına kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş Milli Piyango büyük ikramiye hayaliyle yanıp tutuşuyor. Milli piyango bayilerine akın ediyor. 2023 yılında büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlendi. Büyük ikramiye de bu yıl dağıtım garantisi değişikliği yapıldı. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralda büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak belirlendi.

YILBAŞI BİLETLERİ HAKKINDA

Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 7 Kasım 2022 itibari ile satın alabilirsin.

Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL şeklinde olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

BÜYÜK İKRAMİYENİN TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ OLACAK

İlk kez bu yıla özel uygulanacak kurallar birlikte Milli Piyango özel çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiyenin isabet ettiği satılan bilet ya da biletler eşit şekilde pay edilecek.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi, büyük ikramiye satılan bilet çıkana kadar sona ermeyecek. Oyun severler, yılbaşı biletlerini gezi bayi ve sabit bayilerin yanı sıra internet üzerinden millipiyangoonline.com adresinden, satın alabilecek. Dileyenler ise Milli Piyango Şans oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden biletlerini dijital olarak alabilirler.

YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Bilet fiyatları tam bilet 200 TL, yarım bilet 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak belirlendi.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Yılbaşına özel yapılacak çekilişte dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak. İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı 622’den 1.012’ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda oyun severin, ikramiye kazanma şansı artırıldı. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyondan canlı olarak yayınlanacak.

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