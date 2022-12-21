2023 Dakar Rallisi’ne 10 gün kaldı

Motor sporları dünyasında sporcuların sınırlarını en çok zorladığı organizasyonlardan biri olan Dakar Rallisi’ne 10 gün kaldı. Yaklaşık 40 yıllık Afrika ve Güney Amerika macerasının ardından 2020 yılında Suudi Arabistan’da ilk kez gerçekleştirilen Dakar Rallisi bu sene de 31 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan çöllerinde yapılacak. Ralli tutkunlarının heyecanla beklediği 2023 Dakar Rallisi’nde Red Bull sporcuları Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz ve Sam Sunderland’in yanı sıra birçok usta ve çaylak pilot hünerlerini sergileyecek.

Test etabı Kızıldeniz’in kıyısında başlayacak

Dünyanın en zorlu motor sporları dayanıklılık testi 2023 Dakar Rallisi, 31 Aralık'ta Kızıldeniz kıyılarındaki kısa bir etap ile başlayacak. Bu kısa etabın ardından çıkış sıraları belli olacak. Startın verilmesiyle maceraya atılan sürücüler, doğuya doğru gaza basacak ve Suudi Arabistan'daki Rubülhali çölündeki zorlu üç etabı geçecek. Dünyanın en zorlu rallisi 15 Ocak'ta, ülkenin doğu kıyısındaki Dammam şehrinde sona erecek.