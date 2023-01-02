2023 Dakar Rallisi’nde ikinci günde zirvenin adı Nasser Al-Attiyah

Motor sporları dünyasında sporcuların sınırlarını en çok zorladığı organizasyonlardan biri olan Dakar Rallisi’nde ikinci gün heyecanı tamamlandı. Rallinin ikinci gününde koşulan Sea Camp-Alula etabında zirveye Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah yerleşti. İlk gün etabında istediği sıralamayı yakalayamayan Al-Attiyah bugün daha iyi bir sürüş yakalayarak favori olan Red Bull sporcuları Carlos Sainz ve Sebastien Loeb’i geride bıraktı. İlk günün galibi Carlos Sainz ise bu etabı üçüncü sırada tamamladı. Ralli heyecanı 3. günde Alula-Hail etabıyla devam edecek.

4 Dakar Ralli şampiyonu Nasser Al-Attiyah, “Kolay bir gün değildi. Bugün pek çok sorun çıkacağından emindim çünkü çok fazla kaya vardı ve navigasyon kolay değildi. Ancak benim için atak yapma zamanıydı. İkinci günü iyi bir aşama haline getirdiğim için gerçekten çok mutluyum. Başlangıçta bir lastiğimiz patladı, bir patlak oldu ama sonrasında taşlı yerlerde çok dikkatli olmaya çalıştık” yorumunda bulundu.

“Lastikleri korumak çok zordu”

Etabı üçüncü sırada tamamlayan Carlos Sainz, “Güzergahımızda çok fazla taş vardı. Bundan dolayı da lastikleri korumak gerçekten de zordu, süreç boyunca otomobile ve lastiklerimize odaklanmış durumdaydık. Oldukça zorlu güzergah boyunca mesafemizi korumaya çalıştık” dedi.

Yaklaşık 40 yıllık Afrika ve Güney Amerika macerasının ardından 2020 yılında Suudi Arabistan’da ilk kez gerçekleştirilen Dakar Rallisi bu sene de 31 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan çöllerinde yapılıyor. 2023 Dakar Rallisi’nin günlük özetleri ve her günün raporu Red Bull TV’de olacak.