2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'a verildi. Daha önce Dünya Salon Şampiyonası'nı düzenleyen Türkiye bu başarısıyla da atletizm dalında tarihteki ikinci büyük organizasyona ev sahipliği yapacak.

Türkiye, bir buçuk yıllık uzun bir adaylık ve hazırlık sürecinin ardından 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası ev sahipliğine kavuştu. Organizasyon Komitesi yetkililerinin, şampiyonanın yapılacağı Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirdiği sunumun ardından seçici kurul, gizli oylama yöntemiyle elektronik ortamda oylayamaya geçti ve oy birliğiyle 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul’a verildi. Böylece İstanbul, atletizmde 2012 ’deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nın ardından bir büyük organizasyona daha ev sahipliği yapma hakkını elde etti.

'Bu organizasyon için 1,5 yıldır çalışıyorduk'

Açıklanan karar sonrası ilk olarak TAF Başkanı Fatih Çintimar söz aldı ve Türkiye’nin çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını söyledi. Bu organizasyon için 1,5 yıldır çalıştıklarını aktaran Çintimar, "Türkiye’de atletizm adına çok önemli günlerden birini yaşıyoruz. Bu organizasyon için 1,5 yıldır çalışan ekibimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen sayın Bakanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bize tüm bu imkanları sunan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah organizasyonu yüzümüzün akıyla İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda hep birlikte gerçekleştireceğiz. Organizasyon oy birliğiyle Türkiye’ye verildi. Bu, bizim için bir güven ve mutluluk. İstanbul’un olimpiyat hevesi için bir adım daha atmış olacağız" dedi.