Geride bıraktığımız 2022 yılında Süper Lig'in en iyi takımı, istatistiklere göre Fenerbahçe ... Artık şampiyonluk hasretine bu sezon nokta koymak isteyen Sarı-Lacivertliler, 2022'de çıktığı lig maçlarında rakiplerine puan anlamında adeta fark attı.

Fenerbahçe, bu yıl içerisinde çıkılan 34 lig karşılaşmasında 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 kez berabere kaldı ve 5 kez de mağlubiyet yaşadı. Topladığı 73 puanla ligde 2022'yi zirvede tamamlayan Kanarya, en yakın rakibi Başakşehir'in 11 puan önünde yer aldı.

Fileleri 82 kez salladı

Bu iki takımı sırasıyla; 61 puanla Trabzonspor, 58 puanla Galatasaray , 57'şer puanla da Beşiktaş ve Alanyaspor takip etti. Sarı-Lacivertliler, bu süreçte rakip fileleri 82 kez sallarken, kalesinde 31 gol gördü. Hem hücum hem de savunma anlamında da geçen yıl, lige damgasını vuran Fenerbahçe'nin başında bu süreçte en çok lig maçına çıkan İsmail Kartal oldu. Kartal, Fener'in başında 18 mücadelede sadece 1 yenilgi yaşayarak, 73 puanın 41'ine imzasını attı.

Jesus'la 28 maça çıktılar

Kartal'ın ardından şu an takımın başında bulunan Jorge Jesus, 15 lig karşılaşmasında 3 mağlubiyet yaşayarak, oyuncularıyla birlikte 32 puan topladı. Geçen sene tüm resmi maçlara baktığımızda ise Jesus'lu Kanarya, 28 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, Kartal döneminde de çıkılan 21 karşılaşmada Fenerbahçe, 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.

Aslıhan Çil