2022 senesine sporda damgasını vuran isimlerin başında, elbette Lionel Messi geldi. Messi, uzun yıllardır hayalini kurduğu Dünya Kupası şampiyonluğuna sonunda ulaştı. Katar'da düzenlenen turnuvada Messi, kaptanlığını yaptığı Arjantin'le kariyerinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu.

İkinci sırada LeBron var

Tartışmasız geçen yılın dünyadaki en mutlu insanlarından biri olan 35 yaşındaki süperstar, ünlü ekonomi dergisi Forbes'te yer alan araştırmaya göre geçen yılın en çok kazanan ismi oldu. Hem kulübü PSG'den kazandığı maaş hem de sponsor gelirleri açısından bakıldığında Messi, toplamda 130 milyon Dolar'la zirveyi kimseye bırakmadı. Messi'nin ardından ikinci sırada, 121.2 milyon Dolar'la basketbolun yaşayan efsanelerinden biri olan ve NBA 'de LA Lakers'ta oynayan LeBron James yer aldı.

Ronaldo üçüncü sırada...

Bu iki ismi, 2023'te kariyerine artık Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da devam edecek Cristiano Ronaldo takip etti. Portekizli futbolcu, 115 milyon Dolar'la üçüncü sırayı alırken, dördüncü ise 95 milyon Dolar'la Messi'nin PSG'den takım arkadaşı olan Brezilyalı Neymar oldu.

Bu arada Dünya Kupası zaferini ülkesi Arjantin'de bir parti vererek kutlayan Messi, "Asla unutamayacağım bir yıl sona erdi ve her zaman peşinden koştuğum rüya sonunda gerçek oldu. Ama bunu harika bir aile ve muhteşem arkadaşlarla paylaşma fırsatım olmasaydı, bunun bir değeri olmazdı. Bu yolculuğu herkesle paylaşabilmek inanılmaz" ifadelerini kullandı.