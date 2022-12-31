2022 yılında en çok kazanan 10 sporcu resmen açıklandı. Lionel Messi, 2013'ten sonra ilk kez Cristiano Ronaldo'yu kazandığı para ile geride bıraktı.





10. GIANNIS ANTETOKOUNMPO - BASKETBOL: 80.9 MİLYON DOLAR

İlk 10'daki en genç isim. Saha içi ve dışı kazançları neredeyse eşit. Kariyerine Milwaukee Bucks'ta devam ediyor. Daha önce iki kez NBA 'de MVP seçildi.

NBA tarihindeki en iyi sözleşmeye sahip olmanın yanı sıra Whatsapp ve Google ile sponsorluk anlaşmalarına sahip.

9. TOM BRADY - AMERİKAN FUTBOLU: 83.9 MİLYON DOLAR

NFL efsanesi, kurucu ortağı olduğu NFT platformu Autograph ile bugünlerde parasının çoğunu saha dışı faliyetlerden kazanıyor.

8. CANELO ALVAREZ - BOKS: 90 MİLYON DOLAR

32 yaşındaki Meksikalı, dünyanın en çok kazanan dövüşçüsü konumunda. Nisan ayında Bivol ile yaptığı maçtan 33 milyon Sterlin kazanmıştı.

7. ROGER FEDERER - TENİS: 90.7 MİLYON DOLAR

Federer, Alvarez'in aksine parasının neredeyse tamamını Uniqlo, Rolex ve İsviçreli bir ayakkabı markası gibi sponsorlardan kazanıyor. 41 yaşındaki tenisin süperstarı, Eylül ayındaki maçın ardından raketini bıraktı.





6. KEVIN DURANT - BASKETBOL: 92.1 MİLYON DOLAR

34 yaşındaki Brooklyn Nets'in yıldız ismi, kazancının çoğunu ticari anlaşmalardan elde ediyor. Sponsorluk anlaşmasından 23 milyon Sterlin alıyor.

5. STEPHEN CURRY - BASKETBOL: 92.8 MİLYON DOLAR

Bu sezon hiçbir NBA oyuncusu Stephen Curry'den daha fazla maaş almadı ve Golden State Warriors ile yaptığı dört yıllık anlaşmayla birlikte 178 milyon Sterlin değerinde bir kazancı olacak.





4. NEYMAR - FUTBOL: 95 MİLYON DOLAR

Brezilyalı yıldız, PSG'den haftada 600 bin Sterlin kazanıyor. Yaptığı sponsorluk anlaşmalarından da haftalık benzer bir miktar kazanıyor.

30 yaşındaki Neymar'ın ayrıca bir de NTF ortaklığı var.

3. CRISTIANO RONALDO - FUTBOL: 115 MİLYON DOLAR

Cristiano Ronaldo, maaşının kesildiği çalkantılı bir yılı geride bıraktı. 37 yaşındaki oyuncu saha dışı anlaşmalardan 46 milyon Sterlin kazanırken, Instagram'da en çok takip edilen kişi olarak da kazanç sağlıyor.

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2. LEBRON JAMES - BASKETBOL: 121.2 MİLYON DOLAR

37 yaşındaki yıldız, saha içi ve dışında kazandığı paralarla bu listeye girdi.

1. LIONEL MESSI - FUTBOL: 130 MİLYON DOLAR

Messi'nin en büyük başarısı hiç şüphesiz ki Dünya Kupası'nı kazanmak olacak. PSG, Arjantinli yıldıza haftada 1.2 milyon Sterlin ödüyor.

Diğer sponsorluk anlaşmalarından da yüklü bir miktar kazanan Arjantinli star, 2013'ten bu yana ilk kez saha dışında Ronaldo'dan daha fazla kazanç elde etti. (Skorer)



