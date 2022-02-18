Süper Lig 'de devam eden 14 maç ile en uzun galibiyet hasretinin sahibi olan Yeni Malatyaspor, aynı zamanda kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Malatya ekibi aynı zamanda 2022 takvim senesinde Galatasaray ile birlikte henüz galibiyetle tanışamayan iki takım konumunda.

Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçında sırasıyla birer mağlubiyet ve beraberlik alan Yeni Malatyaspor bu seride 3 beraberlik 3 yenilgi aldı. Doğu Anadolu ekibi son karşılaşmada Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor ligde 16 puanla son sırada yer alırken, Akdeniz temsilcisi ise 28 puanla 15. sırada bulunuyor.



