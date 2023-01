Türkiye Tenis Federasyonu tenisi ülkenin her noktasına yayma çalışmaları ve Türkiye’yi bir tenis ülkesi haline getirme hedefi doğrultusunda toplamda 745 turnuva düzenleyerek 2022 senesi boyunca en fazla turnuva düzenleyen federasyonlardan biri oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyete geçecek yeni merkezi ve dünya standartlarındaki mevcut tesisleri ile 2023 yılında da birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

2022’nin sportif başarı anlamında Türk tenisi adına birçok ilkin yaşandığı bir yıl olduğuna dikkat çeken Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “2022 yılını ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilen organizasyonlarla her yaş grubundan birçok tenis severin hayatlarına dokunabilmenin mutluluğunu yaşayarak kapatıyoruz. Sene boyunca ülkemizi gururlandıran birçok başarıya imza attık. 4-5 Mart 2022 tarihinde Özbekistan’da düzenlenen erkeklerin Dünya Kupası niteliğindeki Davis Cup World Group I Türkiye-Özbekistan Play-Off karşılaşmasında Türkiye, Özbekistan’ı 3-2 yenerek tarihte ilk kez Dünya Grubu I’e yükseldi. Kasım ayında Dünya Gençler Şampiyonası niteliğindeki Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors Finalleri’nde Genç Kızlarda milli takımımız dünya 5’inciliğini elde etti. Federasyonumuz 2022 yılında 620 ulusal, 125 uluslararası olmak üzere 745 turnuva düzenlerken toplamda 10.000’e yakın sporcu ziyareti ile yaklaşık 10 Milyon Euro yıllık turizme katkı sağladı. Lisanslı tenisçi sayımız 86 bine ulaşırken dünyanın dört bir yanında yarışan sporcularımız ülkemizi temsil ettikleri turnuvalarda 513 kupa kazandı” dedi.

“Başkent Ankara’ya Yaşayan Bir Tenis Merkezi Kazandıracağız”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatlarıyla ülkenin her bölgesine çeşitli tesisler yapıldığını aktaran Durmuş, Türkiye Tenis Federasyonu olarak bu tesislerde farklı turnuvalar gerçekleştirerek yapılan tesislerin daima yaşayan merkezler olmasına dair çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Durmuş, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın önemli destekleriyle İstanbul’a kazandırılan TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde Roland Garros öncesi dünyanın en iyi tenisçilerini ağırladığımız TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvasının geçtiğimiz sene üçüncüsünü gerçekleştirdik. Bu organizasyonlar hem ülkemizin tanıtımı hem de sponsorlarımızın faaliyetlerimize dahil olabilmesi adına çok değerli. Başkentimiz Ankara’da çok güzel bir proje gerçekleştiriyoruz yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile uluslararası arenada önemli bir merkez haline gelecek ve 7/24 yaşayacak tenis merkezimizi açacağız. İzmir’de bulunan Federasyonumuzun tesisi de artık kamp eğitim merkezine dönüştü. Federasyonumuzun İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Batman’daki tesisleri Olimpiyata Hazırlık Merkezleri haline gelecek ve altyapıdan sporcu yetiştireceğimiz, çocuklarımızın 24 saat eğitim görebilecekleri bir sistemle bu tesisler varlığını sürdürecek. Tohumlarını serptiğimiz bu sistemin meyvelerini alacağımız bir yıl bizi bekliyor” diye konuştu.

“Uluslararası Tenis Otoriteleri Türkiye’de Kurulan Sistemi Örnek Gösteriyor”

Başarıya giden yolda en önemli paydaşlardan biri olan yerel yönetimlerle kurulan iş birliklerinin güçlendirilerek ulusal ve uluslararası turnuvaların sayılarının artırıldığına dikkat çeken Durmuş, “Önce ulusal turnuvaların sembolü olan sonrasında uluslararası klasmanda yıllarca sürecek bir organizasyon olarak takvimdeki yerini alan Cudi Cup tenisin her yerde oynanabiliyor olmasının gerçek bir örneği oldu. Keza Van Akdamar Cup ve Erzincan Ergan Cup da bu sene Anadolu’da ilk kez gerçekleştirdiğimiz turnuvalardan. Bu turnuvalarımızın sayılarını artırarak çocuklarımızın ülkelerinin her noktasında uluslararası turnuva oynayabilmelerini sağlayacağız” dedi. Yerel yönetimlerle iş birliği halinde gerçekleştirilen bu turnuvaların dünya tenis otoritelerinin de dikkatini çektiğini belirten Cengiz Durmuş şöyle konuştu: “Aynı hafta içinde Türkiye’de bulunan ve ülkemizdeki tenis faaliyetlerini yakinen takip eden ITF Başkanı David Haggerty ve Tennis Europe Başkanı Ivo Kaderka kurduğumuz bu sistemi örnek bir sistem olarak değerlendirerek Türkiye’de tenise olan ilginin çok iyi bir düzeyde olduğunu ifade ettiler. Türkiye gerek uluslararası standartlardaki tesisleri gerekse üstün organizasyon becerisi ile uluslararası organizasyonların aranan adresi konumunda. Billie Jean King Cup Afrika/Avrupa ve Asya/Okyanusya I Grup karşılaşmaları, TEB BNP Paribas Tenis Championship Istanbul, Gaziantep Cup Uluslararası Tenis Turnuvası, Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors Finalleri, Avrupa Senyör Kulüpler Şampiyonası 2022 yılında her yaş grubundan dünyaca ünlü isimleri ağırladığımız organizasyonlardan birkaçı.”

“Sporcu Odaklı Destek Çalışmalarımızı Sürdüreceğiz”

Gerçekleştirilen organizasyonlarla sporcuların hem puan kazanmaları hem maddi olarak kâr elde etmeleri konusunda çalışmaların sürdürüldüğünün bilgisini veren Durmuş “29 Ağustos-3 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Büyükler Türkiye Şampiyonası’nı ilk kez para ödüllü gerçekleştirdik. Yine yerel yönetimlerle iş birliği anlamında güzel bir çalışma olan 12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirdiğimiz Türkiye Tenis Ligi Finalleri’nde ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi sporcularımızın konaklama ve yemek ihtiyaçlarını karşılarken, tenis kültürünün oluşması ve alt yapının gelişmesi açısından en önemli ürünlerimizden biri olan ligimizde finallere katılan her kulübümüze 15’er bin TL’lik altyapı desteği sağladık. Sporcu odaklı destek çalışmalarımızı yeni yılda da sürdüreceğiz.

“2023 Yılını En İyi Şekilde Karşılamaya Hazırız”

Sportif başarıların kazanılmasında en önemli etkenlerinden birinin eğitim olduğunu vurgulayan Cengiz Durmuş, “Sporcularımızı yetiştirecek antrenörler ve turnuvalarımızı en iyi şekilde yönetecek hakemlerimizin yetiştirilmesi için sene boyunca 39 hakem ve antrenörlük kursu gerçekleştirdik. Dünyaca ünlü eğitmenler eşliğinde gerçekleşen, antrenörlük sistemimizi uluslararası sisteme tamamen entegre hale getirecek TTF Antrenör Eğitim Sistemi’nin Güncellenmesi Programı’nın iki eğitimini 2022 yılında tamamladık. Bu programa ait son eğitimimizi ise 2023’de gerçekleştireceğiz. Federasyonumuzun bütün paydaşlarıyla, sporcularımız, kulüplerimiz, il temsilcilerimiz, hakemlerimiz, antrenörlerimiz, velilerimizle, ekip arkadaşlarımız ve tüm sponsorlarımızla 2023 yılını en iyi şekilde karşılamaya ve başarılarımıza yenilerini eklemeye biz hazırız” diyerek sözlerini noktaladı.

Türkiye Tenis Federasyonu 2023 Yılına Tempolu Başlıyor

2023 yılında Türkiye’de gerçekleşecek bazı Uluslararası Tenis Organizasyonları

· 3-4 Şubat 2023/ENKA Spor Kulübü/İstanbul-A Milli Erkek Takımının yarışacağı Türkiye-Slovenya Davis Cup Dünya Grubu I Play-Off karşılaşması

· 3-5 Şubat 2023/Global Spor Kulübü/İstanbul- 2023 TENNIS EUROPE WINTER CUPS BY DUNLOP-16 yaş ve altı oyuncuların yarışacağı Avrupa Kış Kupası Elemeleri kızlarda ve erkeklerde Belçika, Gürcistan, Almanya, İtalya, Moldova, Sırbistan, Slovenya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Norveç, Romanya, İspanya ve Türkiye ülkelerinden sporcular ülkeleri için mücadele edecek.

· 3-5 Şubat 2023/Zübeyde Hanım Tenis Eğitim Merkezi/İzmir-2023 TENNIS EUROPE WINTER CUPS BY DUNLOP-14 Yaş ve altı oyuncuların yarışacağı Avrupa Kış Kupası Elemeleri kızlarda ve erkeklerde Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Almanya, Moldova, Hollanda, Türkiye, Ukrayna, Finlandiya, Büyük Britanya, Sırbistan, Slovenya, İspanya ve İsveç ülkelerinden sporcular ülkeleri için mücadele edecek.

· 19 Mart-1 Nisan 2023/Ali Bey Club Manavgat/Antalya-Manavgat’ta Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Senyör takviminin en prestijli turnuvalarından ITF World Tennis Masters Tour World Team Championships and Individual Championships olarak adlandırılan Senyör Dünya Takım Şampiyonası ve Senyör Dünya Ferdi Şampiyonası 19 Mart - 1 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 30 - 50 yaş arasında 5 farklı yaş kategorisinde dünyanın dört bir yanından sporcuların ülkesini temsil etmek için Antalya’ya geleceği turnuvada 160 takımdan, 1.000’e yakın sporcu maça çıkacak.

· 10-16 Nisan 2023/Megasaray Tenis Akademisi/Antalya- 11 ülkenin mücadele edeceği kadınların Dünya Kupası niteliğindeki Avrupa-Afrika Grup I serisi 10-16 Nisan 2023 tarihinde Antalya Megasaray Tenis Akademisi’nde gerçekleşecek. Letonya, Sırbistan, Macaristan, Bulgaristan, Danimarka, Mısır,

· Norveç, İsveç, Türkiye, Hollanda ve Hırvatistan seride mücadele edecek ülkeler.

· 17-23 Nisan 2023/TTF İstanbul Tenis Merkezi/İstanbul-TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul bu sene dördüncüsü düzenlenecek WTA turnuvası.

· 15 Mayıs 2023/Şırnak Üniversitesi Spor Kompleksi/15 Mayıs haftası Şırnak’ın bu sene ikincisi düzenlenecek Tennis Europe turnuvası Cudi Cup gerçekleşecek.

· 4 Eylül 2023/Erzincan/4 Eylül haftası Erzincan’ın bu sene ikincisi düzenlenecek Tennis Europe turnuvası Ergan Cup gerçekleşecek.

11 Eylül 2023/Van/11 Eylül haftası Van’ın bu sene ikincisi düzenlenecek Tennis Europe turnuvası Van Akdamar Cup gerçekleşecek.