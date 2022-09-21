2022 VALORANT Champions şampiyonu LOUD

Leviatán, DRX, ve OpTic Gaming'i yenerek playoff aşamasını domine eden ekip, son basamakta Kuzey Amerika deviyle bir kez daha karşılaştı ve bizlere uzun süre unutulmayacak bir maç izletti. OpTic nihayetinde karşısına gelen son engeli geçemedi ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ikinci olarak döndü.

VCT Champions: Nihai Sıralama

VALORANT Champions 2022'nin nihai sıralaması aşağıdaki gibi:

1: LOUD

2: OpTic Gaming

3: DRX

4: FunPlus Phoenix

5-6: Fnatic - XSET

7-8: Leviatán - Team Liquid

9-12: KRÜ Esports - Paper Rex - ZETA Division - 100 Thieves

13-16: BOOM Esports - EDward Gaming - FURIA Esports - XERXIA

LOUD'un yükselişi

Turnuvanın ilk büyük hayal kırıklıklarından biri Asya-Pasifik devi Paper Rex'in grubundan çıkamaması oldu. Liquid ve Leviatán'a kaybeden ekip kendi şanının ağırlığı altında ezildi denebilir.

FPX'in VCT 2. Aşama Masters'ı kazanmasının ardından favori olarak gösterilen EMEA ise finale takım çıkaramadı. Bölgenin üç temsilcisi de grup aşamasından çıksa da FPX kendini alt grupta, Fnatic ve Team Liquid ise üst grupta buldu ama bu maceralar fazla uzun sürmedi.

Fnatic'in XSET'e ve Liquid'in OpTic'e yenilmesinin ardından iki ekip kendilerini alt grupta birbirinin karşısında buldu. Acı-tatlı serinin sonunda Fnatic 2-0'lık net bir skorla galip gelerek Liquid'i bavullarını toplamaya gönderdi. Ne yazık ki ekibin galibiyet sevinci kısa sürdü. Alt gruptan gelen DRX çeyrek final lanetini kırdı ve geriden geldiği maçta Fnatic'i alt ederek dramatik bir galibiyet aldı.

Bu sırada FPX kimseye aman vermiyor, XSET ve Leviatán'ı eleyerek adını yarı finale yazdırıyordu. Ancak burada karşısına DRX çıktı ve bu iyi gidişe hızlı bir şekilde son verdi. Icebox sürekli bir o tarafa bir bu tarafa meyleden bir harita oldu (büyük oranda Ardis ‘ardiis’ Svarenieks ve Pontus ‘Zyppan’ Eek'in kahramanca oyunları sayesinde) ama ekip Haven'da resmen göçtü. Ekip sol alanda Viper'ı seçerek iyi savunma yaptı ama saldırı konusunda herhangi bir varlık göstermeyi başaramadı, DRX dokuz turun hepsinde geri çekildiyse de nihayetinde hayatımızda gördüğümüz en çılgın oyunların birini ortaya koyarak rakibini alt etti.

Mevcut şampiyon da gittiği için EMEA'nın şampiyonluğu iki yıl üst üste evine getirme hayalleri suya düştü ve sahne Kuzey Amerika, Brezilya ve Kore'ye kaldı. Alt grup finalinde DRX'in şampiyonluğa tam olarak hazır olmadığını görmüş olduk, OpTic rakibini beş harita boyunca süren çekişmeli mücadele sonucunda geçmeyi başardı. İşler kötüye giderken iki oyun alan DRX son harita Haven'da tam 10 raunt dayandı ama nihayetinde diz çökmek zorunda kaldı.

Savaşın tarafları belli olmuştu: OPTIC vs. LOUD, taraftarların beklediği karşılaşma. İlk maçta Brezilya devinden bir harita bile almayı başaramayan OpTic, birinci ve üçüncü haritalarda LOUD'u uzatmaların derinliklerine kadar götürdü, ikinci haritayıysa nispeten rahat bir şekilde kazandı. Öte yandan LOUD baskı altında kendini aştı, ateşe ateşle karşılık verdi ve birinci ve üçüncü oyunları aldı. Dördüncü haritada net bir şekilde üstün olan Brezilya temsilcisinden Erick ‘aspas’ Santos’'un Düellocuları Kuzey Amerika takımına bir gömlek üstün geldi ve rakibini ikinci sıraya itti.