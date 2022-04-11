Dünyanın en iyi kadın ve erkek dağ bisikletçilerinin mücadele ettiği UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası’nda heyecan başladı. Bir sezon boyunca gökkuşağı mayoyu taşıma onuruna erişmek için 2022 UCI Mercedes Benz Dağ Bisikleti Dünya Kupası’nda 11 etapta mücadele edecek sporcuların nefes kesen çekişmesi bu sene de Red Bull TV’den yayınlanacak. 27 Mart’taki Fransa-Lourdes etabıyla start alan dünya kupasının tüm etapları, Berkem Ceylan, Sarper Günsal ve Daniels Süha Özkaya’nın Türkçe anlatımlarıyla Red Bull TV’de olacak. Canlı yayınların yanı sıra yedi bin dakikalık Türkçe içeriğinde olacağı Red Bull TV’nin uygulaması, tüm dijital cihazlar ve akıllı televizyonlardan ücretsiz olarak edinilebilir. Ayrıca Mercedes-Benz UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası’na dair detaylı bilgiler, RedBull.com/UCI2022 adresinde…

Petropolis etabı ilk kez takvimde

2022 UCI Mercedes Benz Dağ Bisikleti Dünya Kupası, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika dahil olmak üzere üç kıtada toplam 11 etaptan oluşuyor. Sekiz iniş, dokuz cross-country yarışının olduğu dünya kupasında Brezilya-Petropolis etabı ilk kez takvimde yer alırken, Fransa-Lourdes etabı da 2017 yılının ardından yeniden takvimde yer aldı. 27 Mart günü koşulan Fransa-Lourdes etabını da bu sene kadınlarda Camille Balanche, erkeklerde Amaury Pierron kazandı.

Tüm gözler Red Bull sporcularında

Tüm etaplarının Red Bull TV’den yayınlanacağı 2022 UCI Mercedes Benz Dağ Bisikleti Dünya Kupası’nda tüm gözler Red Bull sporcularında olacak. Kadınlarda Red Bull sporcuları Myriam Nicole, Tahnee Seagrave ve Valentina Höll, erkeklerde ise Finn Iles, Loic Bruni, Brook Macdonald, Kade Edward, Loris Vergier, Aaron Gwin ve Laurie Greenland şampiyonluk için mücadele edecek.

2022 UCI Mercedes Dünya Şampiyonası Takvimi

6-8 Mayıs Almanya-Albstadt

13-15 Mayıs Çekya-Nové Měst

21-22 Mayıs İngiltere-Fort William

10-12 Haziran Avusturya-Leogang

8-10 Temmuz İsviçre-Lenzerheide

15-17 Temmuz Andorra-Vallnord

29-31 Temmuz ABD-Snowshoe

5-7 Ağustos Kanada-Mont-Sainte-Anne

24–28 Ağustos Fransa-Les Gets

2-4 Eylül İtalya-Val di Sole