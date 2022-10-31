Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2022 takviminde yer alan Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 6'ncı ayağı Afyon Motor Sporları Merkezi’ndeki MX Parkuru'nda düzenlendi. MX1, MX2, MX2J, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Kadınlar, Senior ve Veteran sınıflarında olmak üzere 10 kategoride yapılan yarışlar sonunda şampiyonlar belli oldu.

MX sınıfında Şakir Şenkalaycı, MX1 sınıfında Mustafa Çetin, MX2 sınıfında Batuhan Demiryol, MX2 Junior sınıfında Baran Bulut Kocaman, 85cc sınıfında Ali Akkafa, 65cc sınıfında Efe Okur, 50cc sınıfında Poyraz Bor, Kadınlar sınıfında Selen Tınaz, Senior sınıfında Ceyhun Kalfalı ve Veteran sınıfında Metin Esentürk 2022 yılının Türkiye şampiyonları oldu.

Ödül töreninde Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından dereceye girenler sporculara ödülleri verildi. (DHA)