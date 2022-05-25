2022 Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi Boston’da start alacak
Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving’de 2022 sezonu Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak ilk atlayışlarla start alacak. İzleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan Red Bull Cliff Diving’de sporcular Boston’da 4 Haziran Cumartesi günü akrobatik hareketlerle jüriyi etkilemeye çalışacak. Dünyanın en eğlenceli ve en heyecanlı etkinliklerinden biri olan Red Bull Cliff Diving, Yusuf Kenan Çalık’ın anlatımıyla Red Bull TV’den canlı yayınlanacak
Yüksekliği 30 metreyi bulan noktalardan serin sulara atlayan sporcuların mücadelesi Red Bull Cliff Diving’de 2022 yılının startı Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşecek. Plajlar şehri olan Boston’da performans gösterecek sporcular, akrobatik hareketlerle jüriden en iyi puanı almaya çalışacak. Dünyanın en eğlenceli ve en heyecanlı etkinliklerinden biri olan Red Bull Cliff Diving, Yusuf Kenan Çalık’ın anlatımıyla Red Bull TV’den canlı yayınlanacak. Atlayış serisiyle ilgili detaylı bilgiye redbull.com/cliffdiving adresinden ulaşılabiliyor.
2021’de Rhiannan Iffland ve Gary Hunt şampiyon oldu
Daha önce dört kere dünya şampiyonu olan Rhiannan Iffland geçen sene harikalar yaratarak beşinci şampiyonluğuna ulaşmıştı. Erkekler klasmanında zorlu geçen mücadele sonucunda ise Gary Hunt dünya kupasına uzanmayı başarmıştı. Gary Hunt elde ettiği bu başarıyla İtalya’daki finalle 12. sezonunda 9. şampiyonluk kupasını elde etmişti.
Dünyanın en iyileri Boston’un ardından 18 Haziran’da Fransa’da, 16 Temmuz’da Danimarka’da, 13 Ağustos’ta Norveç’te, 27 Ağustos’ta Bosna Hersek’te, 10 Eylül’de İsviçre’de 25 Eylül’de İtalya’da ve son olarak 15 Ekim’de Avustralya’da kendilerini serin sulara bırakacaklar.
İHA