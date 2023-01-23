Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, 500.000 TL ödül havuzuna sahip olan PUBG MOBILE National Championship Türkiye (PMNC) turnuvasının Büyük Finaller Aşamasının 24 - 25 Ocak tarihlerinde gerçekleşeceğini duyurdu. 24 takımın yer aldığı lig aşamasında en çok puan toplayan 16 takım, turnuvanın final aşamasında kozlarını paylaşacak.

Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri’nde gerçekleşecek olan büyük final etkinliği büyük bir konsere sahne olacak. Canbay & Wolker 25 Ocak’ta oyun severler ile bir araya gelecek ve katılımcıları coşturacak.

Ayrıca etkinlik alanında BarışG, Egoist Pati, Barbar ve Mezarcı’nın da aralarında yer aldığı birçok ünlü influencer da sahnede olacak. Etkinliğe katılacak olan Influencer’lar şu şekilde; Barış G, Egoist Pati, Mezarcı, Barbar, Bloodrapper, Xonedayi, Alina, Vipfurkan, Doğukan Bunny, Yargıç Tony ve Amigo.

8 Takım PMPL Bileti Kazanacak

Hem profesyonel hem de eleme aşamasından yükselen amatör takımların mücadele ettiği ve oyuncuların kendini gösterme fırsatı yakaladığı turnuvanın final aşamasında en çok puan toplayan 8 takım 2023 PUBG MOBILE Pro League (PMPL) Türkiye’de oynama şansını elde edecek.

500.000 TL ödül havuzuna sahip olan turnuvayı ilk sırada tamamlayan takım 150.000 TL, ikinci sırada tamamlayan takım 80.000 TL ve üçüncü sırada tamamlayan takım ise 50.000 TL ödül kazanacak.

Turnuvada mücadele edecek 16 takım şu şekilde:

Fenerbahçe Espor

Solo Esports

Digital Athletics

Galakticos

Mavidance Esports

Bad Boys Reborn

Galatasaray Espor

My Colors

Getso Esports

Melise Esports

ROM Squad

AWA Esports

Dark Passage

NWA Esports

Lucky7 Esports

KAOS Espor