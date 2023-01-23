2022 PUBG MOBILE Türkiye Ulusal Kupası Büyük final aşaması 24-25 Ocak’ta gerçekleşecek
Büyük finaller aşamasında 16 Takımın mücadele edeceği 2022 PUBG MOBILE Türkiye Ulusal Kupası (PMNC) 500.000 TL ödül havuzuna sahip. Infinix sponsorluğundaki PMNC Türkiye turnuvasındaki heyecan dolu final maçlarının tamamı PUBG MOBILE resmi Youtube sayfası üzerinden takip edilebilecek.
Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, 500.000 TL ödül havuzuna sahip olan PUBG MOBILE National Championship Türkiye (PMNC) turnuvasının Büyük Finaller Aşamasının 24 - 25 Ocak tarihlerinde gerçekleşeceğini duyurdu. 24 takımın yer aldığı lig aşamasında en çok puan toplayan 16 takım, turnuvanın final aşamasında kozlarını paylaşacak.
Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri’nde gerçekleşecek olan büyük final etkinliği büyük bir konsere sahne olacak. Canbay & Wolker 25 Ocak’ta oyun severler ile bir araya gelecek ve katılımcıları coşturacak.
Ayrıca etkinlik alanında BarışG, Egoist Pati, Barbar ve Mezarcı’nın da aralarında yer aldığı birçok ünlü influencer da sahnede olacak. Etkinliğe katılacak olan Influencer’lar şu şekilde; Barış G, Egoist Pati, Mezarcı, Barbar, Bloodrapper, Xonedayi, Alina, Vipfurkan, Doğukan Bunny, Yargıç Tony ve Amigo.
8 Takım PMPL Bileti Kazanacak
Hem profesyonel hem de eleme aşamasından yükselen amatör takımların mücadele ettiği ve oyuncuların kendini gösterme fırsatı yakaladığı turnuvanın final aşamasında en çok puan toplayan 8 takım 2023 PUBG MOBILE Pro League (PMPL) Türkiye’de oynama şansını elde edecek.
500.000 TL ödül havuzuna sahip olan turnuvayı ilk sırada tamamlayan takım 150.000 TL, ikinci sırada tamamlayan takım 80.000 TL ve üçüncü sırada tamamlayan takım ise 50.000 TL ödül kazanacak.
Turnuvada mücadele edecek 16 takım şu şekilde:
Solo Esports
Digital Athletics
Galakticos
Mavidance Esports
Bad Boys Reborn
Galatasaray Espor
My Colors
Getso Esports
Melise Esports
ROM Squad
AWA Esports
Dark Passage
NWA Esports
Lucky7 Esports
KAOS Espor