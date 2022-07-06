2022 Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası Elemeleri başlıyor

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da oynanacak şampiyonada Kadın Milli Takımımız; Polonya, Hırvatistan, Romanya, Slovakya ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek. Erkek Milli Takımı ise Polonya, Almanya, İsveç, Romanya ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı final maçları oynayacak. Şampiyona'nın tüm maçları EHFTV'de canlı yayınlanacak. ( https://ehftv.com )

Kadın Plaj Hentbol A Milli Takımımız, 7 Temmuz'da ilk olarak saat 17.15'te (TSİ) Hırvatistan ile, saat 21.30'da da Polonya ile mücadele edecek. (Maç takvimi için tıklayınız)

Erkek Plaj Hentbol A Milli Takımımız 7 Temmuz'da saat 16.30'da (TSİ) Polonya, saat 19.45'te ise Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak. (Maç takvimi için tıklayınız)

Başantrenör Kadir Ayar yönetimindeki Kadın Plaj Hantbol A Milli Takımı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Esma Adnar, Ümmügülsüm Bedel, İrem Köseler Karaduman, Betül Karaaslan, Ayşenur Sormaz, Elif Yaren Uzun, Reyhan Kaya, Ecem Birben, Funda Baş, Serpil Abdioğlu

Başantrenör Akın Yenigün yönetimindeki Erkek Plaj Hantbol A Milli Takımı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Tahir İlkbahar, Taner Günay, Alperen Başer, Egemen Çakır, Mehmet Emre, Musa Günerler, İsmet Yılmaz, Fatih Çalkamış, Ramazan Mutlu, Murat Enç.