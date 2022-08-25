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2022 NBA Draftı'nın 2 numarası Chet Holmgren sezonu kapattı

2022 NBA Draftı'nın 2. sırasında Oklahoma City Thunder tarafından seçilen Chet Holmgren hazırlık döneminde yaşadığı sakatlık nedeniyle önümüzdeki sezon forma giyemeyecek.

25 Ağustos 2022, Perşembe 17:41 Son Güncelleme:
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2022 NBA Draftı'nın 2 numarası Chet Holmgren sezonu kapattı

2.13 boyundaki genç yetenek, draftın en büyük potansiyellerinden biri olarak görünüyordu. Oklahoma City Thunder, oyuncunun sağ ayağında yaşadığı sıkıntıdan ötürü önümüzdeki sezonun tamamını kaçıracağını açıkladı.

Fiziksel özellikleri ve olağanüstü yeteneğiyle NBA 'de fark yaratması beklenen oyuncu; Joel Embiid, Ben Simmons ve Blake Griffin gibi ön sıralardan seçilip sakatlık nedeniyle ilk sezonunu kaçıran oyuncular kervanına katıldı.

Holmgren NBA Yaz Ligi'nde çıktığı 5 maçta 14.0 sayı, 8.4 ribaunt, 2.8 asist, 2.0 top çalma ve 2.8 blok ortalamaları yakalamıştı.

(NTV Spor)

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