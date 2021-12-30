Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesi heyecan dorukta. Milyonlarca vatandaşın biletlere ilgisi büyük. 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlar 31 Aralık günü saat 16.00'ya kadar bilet almayı sürdürebilecek. Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ilgili bilgiler de büyük merak konusu. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Milli Piyango yılbaşı çekilişine dair tüm detaylar ve bilgiler haberimizde...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı çekilişleri saat 17:00’da başlayacak. 12.000 TL ve 12.000.000 TL kazanan numaralar için çekiliş saati 17:00, 6.000 TL kazanan numaralar için 18:30, 240 TL ve 2.000 TL kazanan numaralar için ise 20:30 olarak açıklandı. Amorti ve 120.000.000 TL büyük ikramiye kazanan numaralar ise 23:00’da açıklanacak.

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Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com‘dan öğrenebilecek.

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Milli Piyango oynamanın kuralları

Milli Piyango biletleri; çeyrek bilet, yarım bilet ve tam bilet olmak üzere üçe ayrılır. Oynanan ve kazanılan bilet yarım biletse ikramiyenin yarısı; çeyrek biletse ikramiyenin çeyreği, tamsa ikramiyenin tamamı kazanılır.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösterir. Milli Piyango’da iki tane özel kategori vardır. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekilir. Son basamağı bu 2 sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesinin sahibi olur. Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösterebiliyor. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi ise https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar sayfasında yer alıyor.

İlk çekilişler saat 17.00’de başlayacak

31 Aralık Cuma akşamı ilk çekilişler saat 17.00’de başlayacak. 12 bin Türk lirası ve 12 milyon Türk lirası kazanan numaralar saat 17.00’de gerçekleşen çekilişle belirlenecek. 6 bin Türk lirası kazanan numaraların çekilişi ise saat 18.30’da yapılacak. Saat 20.30’da yapılacak çekilişle ise 240 Türk lirası -2 bin Türk lirası kazanan numaralar belli olacak.

Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır?

Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor. Daha büyük ikramiyeler için ise Milli Piyango Genel Online aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. İkramiyenin 1 yıl içinde alınmaması zaman aşımına uğramasına neden oluyor.

Milli Piyango yılbaşı bileti nasıl ve nereden alınır?

Oyunseverler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak Milli Piyango Online internet adresi, Milli Piyango Online Şans Oyunları uygulaması, diğer online platformlardan dijital bilet olarak alabilecek.

Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır?

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli Milli Piyango amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.