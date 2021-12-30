Milli Piyango'da küreler dönecek, şanlı rakamlar belirlenecek ve ikramiye kazanan talihliler belli olacak. Yarın gece 2022’ye girerken milyonların kime gideceği belli olacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı 670 milyon 760 bin TL olacak. Tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet de 30 liradan satılıyor. Büyük ikramiyenin 120 milyon TL olduğu çekiliş öncesi vatandaşlar, dev çekilişin hangi kanalda canlı yayınlanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte detaylar...









2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Zengin olma hayalleri kuran milyonlarca vatandaş, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için haftalar öncesinden biletlerini aldı ve beklemeye başladı. Yılbaşı Özel çekilişi bilet satışının sona ermesi ile 31 Aralık saat 17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak. 120 milyon liralık büyük ödülün verileceği 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ise saat 23.00’te başlayacak. Kanal D'nin canlı yayınlayacağı çekiliş sonrası sıralı-tam liste ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak?

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2021 Cuma günü gerçekleştirilecek. Milyonların soluksuz bir şekilde takip edeceği yılbaşı çekilişi, saat 17.00'de başlayacak, ilk olarak 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli olacak. Saat 18.30'da ikinci aşamaya geçilecek ve 6 bin TL kazanan numaralar açıklanacak. 20.30'da ise 240 TL ile 2 bin TL kazanan numaralar duyurulacak. Saatler 23.00'ü gösterdiğinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli olacak.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın programı:

17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır?

Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor. Daha büyük ikramiyeler için ise Milli Piyango Genel Online aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. İkramiyenin 1 yıl içinde alınmaması zaman aşımına uğramasına neden oluyor.

Amorti nedir? Amorti ne demek?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Amorti numaraları ne kadar ikramiye verir?

Amorti numaraları kısaca bilete ödenen ücretin geri alınması olarak adlandırılabilir. Örnek olarak tam bilet alan kişiye 120 TL, yarım bilet alan kişiye 60 TL ve çeyrek bilet alan kişiye 30 TL ödeme yapılır. Ancak bilete hem amorti hem de daha yüksek bir ikramiye isabet ederse o zaman daha yüksek olan ikramiyenin ödemesi yapılır.

Milli Piyango oynamanın kuralları neler?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor. Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor. Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.