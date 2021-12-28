Büyük Yılbaşı Milli Piyango çekilişi öncesi heyecan dorukta. Milyonlarca vatandaş 31 Aralık gecesi yapılacak çekilişi merakla bekliyor. Büyük ikramiye tam 120 milyon TL. Ayrıca bir çok dev ikramiye bu gecede sahibini bulacak. Peki, 2022 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama nasıl yapılır? Yılbaşı Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango Yılbaşı çekilişine dair tüm detaylı bilgiler haberimizde...

Milli Piyango Bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango yılbaşı bileti, Milli Piyango resmi internet sitesi olan Millipiyangoonline.com üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.

Milli Piyango çekilişi ne zaman?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 gecesi millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango bileti nereden alınır?

Milli Piyango Online internet adresi, Milli Piyango Online Şans Oyunları uygulaması, diğer online platformlardan dijital bilet olarak alabilecek. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı, 120 milyon Türk Lirası olarak açıklandı. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

Milli Piyango bilet fiyatları!

Milli Piyango çekiliş kapsamında tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liradan satılacak.