2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 120 milyon liralık büyük ikramiye belirlenirken, toplan dağıtılan ikramiye 670 milyon 760 bin TL oldu. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı. Büyük ikramiyeyi İzmir Konak'ta çeyrek bilet satın alan bir kişi kazandı. Amorti rakamları ise 4 ve 5 oldu. Heyecan artarken teselli ikramiyesi de çekiliş sonrası araştırılan konular arasında yerini aldı. Bilindiği üzere Milli Piyango çekilişi sırasında bir rakamla büyük ikramiyeyi kaybedenlere teselli ikramiyesi veriliyor.

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2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahipseniz teselli ikramiyesi kazanacaksınız. Teselli ikramiyesinin ne kadar olacağı yılbaşı çekilişinin ardından belli olacak. Teselli ödülü almaya hak kazanan vatandaşlar ikramiyelerini şube ve bayilerden tahsil edilebilecek.

120.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek olan Teselli İkramiyesi tutarı 120.000 TL’dir.

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2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi nedir? Teselli ikramiyesi sorgulaması nasıl ve nereden yapılır?

Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, teselli ikramiyesinin nasıl belirlendiğini ve bu yıl ne kadar olduğunu merak ediyor. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır?

Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor. Daha büyük ikramiyeler için ise Milli Piyango Genel Online aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. İkramiyenin 1 yıl içinde alınmaması zaman aşımına uğramasına neden oluyor.

Amorti nedir? Amorti ne demek?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.