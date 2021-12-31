2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için haftalar öncesinden biletlerini alan vatandaşlar geri sayıma geçti. 120 milyon liralık büyük ödülün verileceği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 23.00'te başlayacak. Heyecan artarken amorti ve teselli ikramiyesi de çekilişe kısa süre kala araştırılan konular arasında yerini aldı. Bilindiği üzere Milli Piyango çekilişi sırasında bir rakamla büyük ikramiyeyi kaybedenlere teselli ikramiyesi veriliyor.









Teselli ikramiyesi nedir? Teselli ikramiyesi nasıl hesaplanır?

Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, teselli ikramiyesinin nasıl belirlendiğini ve bu yıl ne kadar olduğunu merak ediyor. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

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2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, kaç lira?

Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahipseniz teselli ikramiyesi kazanacaksınız. Teselli ikramiyesinin ne kadar olacağı yılbaşı çekilişinin ardından belli olacak. Teselli ödülü almaya hak kazanan vatandaşlar ikramiyelerini şube ve bayilerden tahsil edilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı kaç TL?

Milli Piyango büyük çekilişi öncesi vatandaşlar, Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı kaç TL? sorularının cevaplarını arıyor. Yılbaşı bilet fiyatları tam bilet 120 TL, yarım bilet 60 TL, çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın programı:

17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır?

Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor. Daha büyük ikramiyeler için ise Milli Piyango Genel Online aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. İkramiyenin 1 yıl içinde alınmaması zaman aşımına uğramasına neden oluyor.

Amorti nedir? Amorti ne demek?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.