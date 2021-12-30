Türkiye'nin merakla beklediği 2022 Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişine artık saatler kaldı. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com sitesinde açıklanacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Büyük ikramiyenin 120 milyon TL olduğu çekilişi kimin ya da kimlerin kazanacağı, dev rakamın hangi şehre ya da şehirlere gideceği şimdiden merak konusu oldu.









2022 Milli Piyango kime ve nereye çıktı? Büyük ikramiye hangi şehre-illere çıktı?

Yılbaşı Özel çekilişi bilet satışının sona ermesi ile 31 Aralık saat 17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak. Noter huzurunda yapılacak 2022 Milli Piyango çekilişleri vatandaşlar tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Sonuçlar sonrası '2022 Milli Piyango kime ve nereye çıktı? Büyük ikramiye hangi şehre-illere çıktı?' sorularının yanıtları da belli olacak.

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Yılbaşı büyük ikramiye çeyrek, yarım, tam hangi bilete çıktı?

Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilecek olan en yüksek miktar olan 120 milyon TL’lik büyük ikramiyenin (tam, yarım, çeyrek) kime ya da kimlere çıkacağı saat 23.00'te yapılacak çekilişin ardından belli olacak. 2021 yılı çekilişinde 100 milyon TL'lik büyük ikramiye Manisa/Akhisar'dan "9884757" numaralı çeyrek bilete çıkmıştı.

Milli Piyango'nun en çok çıktığı iller hangileri?

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişlerinde en şanslı il İstanbul. 10 yıldır yapılan çekilişlerde dörde bölünen büyük ikramiyenin talihlilerinin büyük bir kısmı İstanbul'dan çıktı. 14 kez Yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesine ortak olan İstanbul’u, 4’er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar hangileri?

3 rakamı 3 kez,

6 rakamı 6,

4 ve 5 rakamları 7,

7 rakamı 8,

1 rakamı 9,

2 rakamı 10 kez

Milli Piyango bileti nereden alınır?

Zengin olma hayali kuran vatandaşlar, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.

Toplam ikramiye tutarı 670 milyon 760 bin TL

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 gecesi millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.