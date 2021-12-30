Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile yeni yıla zengin olarak girme hayali kuran vatandaşlar yılbaşı çekilişi saat kaçta çekilecek merak ediyor. Milli Piyango'nun bu yıl büyük ikramiye olarak 120 milyon lira vereceğini açıklamasının ardından biletlere yoğun ilgi gösterilmişti. Tam bilet 120, yarım bilet 60 çeyrek bilet ise 30 TL'den satıldı. Saat 17.00'de başlayacak çekiliş saat 23.00'te 120 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ile sona erecek. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.









2022 Milli Piyango ikramiyesi nasıl ve nereden alınır?

Oyunseverler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak Milli Piyango Online internet adresi, Milli Piyango Online Şans Oyunları uygulaması, diğer online platformlardan dijital bilet olarak alabilecek.

TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO BİLETİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor. Daha büyük ikramiyeler için ise Milli Piyango Genel Müdürlüğü aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. İkramiyenin 1 yıl içinde alınmaması zaman aşımına uğramasına neden oluyor.

2022 yılbaşı çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeni yıla zengin girme hayali kuran vatandaşlar Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenilebilecek. Saat 17.00'de başlayacak çekilişler, saat 23.00'te 120 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ile son bulacak.

Milli Piyango bileti saat kaça kadar alınır?

Oyun severler, 31 Aralık saat 16.30’a kadar yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve terminalden dijital bilet olarak alabilecek. Yılbaşı Özel çekilişi bilet satışının sona ermesi ile 31 Aralık saat 17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak. 120 milyon TL’lik büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise Kanal D ekranlarında saat 23.00’te canlı yayınlanacak.