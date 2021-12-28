2022'ye sayılı günler kala yeni yıla zengin olarak girme hayali kuran vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını sorguluyor. Milli Piyango Online ile gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişi ile büyük ikramiye kazandıran numaralar açıklanacak. Milli piyango sorgulama 2022 sayfası ile birlikte vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenebilecekler. Milli Piyangı çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 670 milyon 760 bin TL olacak.

2022 Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? Tam, yarım, çeyrek biletleri kaç TL?

Milli Piyango çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 670 milyon 760 bin TL olacak. Tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liradan satılacak.

2022 Milli Piyango 120 milyon TL çekilişi saat kaçta?

Geleneksel olarak her yıl yeni yıla girerken yapılan Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye vatandaşların hayalini süslüyor. 31 Aralık gecesi çekilişi yapılacak ve geçtiğimiz günlerde biletler satışa çıkarıldı. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 120 milyon TL olacak. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık akşamı saat 23.00’te gerçekleştirilecek.

Milli Piyango oynamanın kuralları

Milli Piyango biletleri; çeyrek bilet, yarım bilet ve tam bilet olmak üzere üçe ayrılır. Oynanan ve kazanılan bilet yarım biletse ikramiyenin yarısı; çeyrek biletse ikramiyenin çeyreği, tamsa ikramiyenin tamamı kazanılır.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösterir. Milli Piyango’da iki tane özel kategori vardır. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekilir. Son basamağı bu 2 sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesinin sahibi olur.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösterebiliyor. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi ise https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar sayfasında yer alıyor.

İlk çekilişler saat 17.00’de başlayacak

31 Aralık Cuma akşamı ilk çekilişler saat 17.00’de başlayacak. 12 bin Türk lirası ve 12 milyon Türk lirası kazanan numaralar saat 17.00’de gerçekleşen çekilişle belirlenecek. 6 bin Türk lirası kazanan numaraların çekilişi ise saat 18.30’da yapılacak. Saat 20.30’da yapılacak çekilişle ise 240 Türk lirası -2 bin Türk lirası kazanan numaralar belli olacak.