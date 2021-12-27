Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesi heyecan dorukta. 1 Ocak 2022 sabahına zengin olarak uyanmak isteyen milyonlarca vatandaş yılbaşı biletine umut bağlamış durumda. Peki, 2022 Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? Çeyrek bilet fiyatı! Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar olacak? Yılbaşı çekilişi ne zaman yapılacak gibi soruların cevapları ve ikramiye listesi haberimizde...

Milli Piyango bilet fiyatları!

Milli Piyango çekiliş kapsamında tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liradan satılacak.

Milli Piyango bileti nereden alınır?

Milli Piyango Online internet adresi, Milli Piyango Online Şans Oyunları uygulaması, diğer online platformlardan dijital bilet olarak alabilecek.

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı, 120 milyon Türk Lirası olarak açıklandı. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi ne zaman?

Milli Piyango yılbaşı biletlerini Millipiyango Online web sitesi ve Millipiyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden 9 Kasım 2021 itibari ile satılıyor olacak.

Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi aranan Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.