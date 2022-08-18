29 Eylül - 5 Kasım tarihlerinde dünyanın dört bir yanından gelen, turnuvaya katılmaya hak kazanmış 24 takım League of Legends Dünya Şampiyonası için uluslararası sahneye çıkacak. Etkinliğin her aşaması için bilet satışları farklı tarihlerde açılacak. İlk olarak ön eleme aşaması biletleri satışa çıkıyor.

• Ön eleme aşaması biletleri 8 Eylül saat 19.00'da satışa çıkacak.

Ön eleme aşaması, 29 Eylül - 4 Ekim tarihlerinde Meksiko (Meksika) şehrindeki Artz Pedregal'da bulunan Arena Esports Stadium'da gerçekleşecek.

• Grup aşaması biletleri 8 Eylül saat 19.00'da satışa çıkacak.

Grup aşaması, 7-16 Ekim tarihlerinde ABD'nin New York (New York) şehrindeki Madison Square Garden'da bulunan Hulu Theater'da gerçekleşecek.

• Çeyrek finallerin biletleri 8 Eylül saat 19.00'da satışa çıkacak.

Çeyrek finaller, 20-23 Ekim tarihlerinde ABD'nin New York (New York) şehrindeki Madison Square Garden'da bulunan Hulu Theater'da gerçekleşecek.

• Yarı finallerin biletleri 8 Eylül saat 19.00'da satışa çıkacak.

Yarı finaller, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde ABD'nin Atlanta (Georgia) şehrindeki State Farm Arena'da gerçekleşecek.

• Final biletleri 29 Eylül saat 19.00'da satışa çıkacak.

Final, 5 Kasım tarihinde ABD'nin San Francisco (Kaliforniya) şehrindeki Chase Center'da gerçekleşecek.