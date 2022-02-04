Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın heyecanı bugün yapılacak açılış töreni sonrası resmen başlayacak. Özellikle de ışık gösterilerinin teknolojinin gelişmesiyle inanılmaz bir boyut kazanacağı açılış töreninde Tü rk kafilesinde bayrağı kayaklı koşu sporcusu Ayşenur Duman ile kısa mesafe sürat patenci (short track) sporcusu Furkan Akar taşıyacak. Açılış töreni TSİ 15.00'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

İlk kez 1936'da Almanya'daki organizasyona katılarak kış oyunları serüvenine başlayan Tü rk sporcular, Pekin'deki organizasyonla üst üste 11. Kış Olimpiyatları’nda da yer almış olacak. Oyunlar tarihinde 2002 Salt Lake City'de mücadele eden Kelime Çetinkaya, oyunlarda yer alan ilk kadın sporcu olarak adını tarihe geçmişti. Kelime Çetinkaya ve Sabahattin Oğlago, 4 kezle kış olimpiyatlarına en fazla katılan Tü rk sporcu konumunda bulunuyor.

KAYAKLI KOŞU

AYŞENUR DUMAN

YAŞI: 22

DOĞUM YERİ: Bolu

KULÜBÜ: Esentepe

BRANŞ: Kayaklı Koşu

ANTRENÖRÜ: Haydar Çetinkaya

YARIŞACAĞI DİSİPLİN: Bireysel Sprint, 10km klasik, Takım Sprint

YARIŞ TARİHLERİ: 8, 10, 16 Şubat

KATILDIĞI YARIŞLAR: Dünya Şampiyonası (2021, 2019), U23 Dünya Şampiyonası (2021), Olimpiyat Oyunları (2018), FIS Yarışlar, Balkan Kupası, EYOF Oyunları

MESAJI: "En büyük motivasyonum Türk kadınını temsil edecek olmak. Kış sporlarında 'Biz Türkler de varız' demek istiyorum Pekin'de. Madalya kazanamasam bile madalya kazanacak birilerine dokunmak istiyorum."

ÖZLEM CEREN DURSUN

YAŞI: 18

DOĞUM YERİ: Bolu

KULÜBÜ: Gerede

BRANŞ: Kayaklı Koşu

ANTRENÖRÜ: Kelime Çetinkaya

YARIŞACAĞI DİSİPLİN: Bireysel Sprint, Takım Sprint

YARIŞ TARİHLERİ: 8, 10, 16 Şubat

KATILDIĞI YARIŞLAR: Gençler Dünya Şampiyonası, FIS Yarışlar, Balkan Kupası, EYOF Oyunları

MESAJI: "Her sporcunun olduğu gibi olimpiyatlar benimde en büyük hayalimdi. Bu kadar küçük yaşta hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Dünyanın en iyileriyle yarışacağım. İlk 60'a girmeyi hedefliyorum"

YUNUS EMRE FIRAT

YAŞI: 22

DOĞUM YERİ: Kars

KULÜBÜ: Sarıkamış

ANTRENÖRÜ: Onur Kılıçaslan

BRANŞ: Kayaklı Koşu

YARIŞACAĞI DİSİPLİN: Bireysel Sprint, 15km Klasik

YARIŞ TARİHLERİ: 8, 11 Şubat

KATILDIĞI YARIŞLAR: Dünya Şampiyonası (2018, 2020), Gençler Dünya Şampiyonası (2019, 2020), EYOF Oyunları, FIS Yarışları, Balkan Kupası

MESAJI: "İlk kez olimpiyatlara katılıyorum. Gururluyuz çünkü ülkemizi ve bayrağımızı temsil edeceğiz. Olimpiyatlarda ilk 50'lerde olabilirsem ne mutlu bana. Asıl hedefim 2026 olimpiyatları."

ALP DİSİPLİNİ

ÖZLEM ÇAKIRÇIOĞLU

YAŞI: 28

DOĞUM YERİ: Sakarya

KULÜBÜ: İstanbul Üni.

ANTRENÖRÜ: Serdar Deniz

BRANŞ: Alp Disiplini

YARIŞACAĞI DİSİPLİN: Giant Slalom, Slalom

YARIŞ TARİHLERİ: 7, 9 Şubat

KATILDIĞI YARIŞLAR: Olimpiyat Oyunları (2018), Üniversite Oyunları (2015, 2017, 2019), FIS Yarışları

MESAJI: "İlk olimpiyatımda 39 derece ateşle yarışmıştım. Şimdi üzerinden 4 yıl geçti. Hem fiziksel hem de mental anlamda kendimi daha güçlü hissediyorum. Öncelikli hedefim 2018'den daha iyi bir performans sergilemek."

BERKİN USTA

YAŞI: 21

DOĞUM YERİ: Kars

KULÜBÜ: Sarıkamış

BRANŞ: Alp Disiplini

ANTRENÖRÜ: Serhat Aktaş-Ivan Narldi

YARIŞACAĞI DİSİPLİN: Giant Slalom, Slalom

YARIŞ TARİHLERİ: 13, 16 Şubat

KATILDIĞI YARIŞLAR: Gençler Dünya Şampiyonası (2019), EYOF Oyunları (2017), FIS Yarışları

MESAJI: "Çok zorluklarla karşılaşsam da 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi temsil etme hakkı kazandım. Kendi adıma tabii ki çok mutlu ve gururluyum. Olimpiyatta da en güzel performansımı sergileyerek iyi bir sonuç alıp, bu sporda bizim de dünyada iyi yerlerde olduğumuzu göstermek istiyorum."

KISA MESAFE SÜRAT PATENİ

FURKAN AKAR

YAŞI: 19

DOĞUM YERİ: Erzurum

KULÜBÜ: Harput Kapı Anadolu BRANŞ: Kısa Mesafe Sürat Pateni

ANTRENÖRÜ: Artur Sultangaliyev

YARIŞACAĞI DİSİPLİN: 1000m

YARIŞ TARİHLERİ: 5, 7 Şubat

KATILDIĞI YARIŞLAR: Dünya Şampiyonası (2021), Avrupa Şampiyonası(2019, 2020, 2021), Dünya Gençler Şampiyonası (2018, 2020), Dünya Kupası serisi, EYOF (2019)

MESAJI: "Bu branşta elde edilen ilk olimpiyat kotası olması sebebiyle çok mutlu ve gururluyuz. Güzel sonuçlarla ülkeme, memleketim Erzurum'a geri dönmek istiyorum. Madalya için biraz erken olabilir ama imkansız diye bir şey yok. Şans bizden yanaysa neden olmasın"

KAYAKLA ATLAMA

FATİH ARDA İPÇİOĞLU

YAŞI: 24

DOĞUM YERİ: Erzurum

KULÜBÜ: Aras Edaş

BRANŞ: Kayakla Atlama

ANTRENÖRÜ: Nejc Frank

YARIŞACAĞI DİSİPLİN: Normal ve Büyük Tepe

YARIŞ TA RİHLERİ: 5, 6 Şubat ve 11, 12 Şubat

KATILDIĞI YARIŞLAR: Olimpiyata katılan ilk sporcu. Olimpiyat (2018, 2022), Dünya Kupası serileri, 4 Te pe Turnuvası (2022), FIS Cup, Continental Cup, Grand Prix

MESAJI: "Pekin'de öncelik elemeleri geçmek ve finale çıkmak olacak. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tabii ki her sporcu gibi benim de en büyük hayalim Olimpiyat madalyası kazanmak. Daha da önemlisi, gelecek nesillere öncülük etmek olacak. Bu nedenle de mutlu ve gururluyum. Şu ana kadar bile birçok başarıya imza attık."

DENEME 1, 2, 3...

Kayakla atlamanın en prestijli turnuvası; Dünya Kupası serisinde 11 etapta 8 kez finale kalarak ilklere imza atan Fatih Arda İpçioğlu dün 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda uçuşa geçti. Milli sporcumuz normal tepe yarışları için 1. antrenman turunda 3 atlayış yaptı.

Kayakla atlamada olimpiyat tarihinde 2. kez boy gösterecek Fatih Arda İpçioğlu, Pekin 2022'de ilk atlayışlarını antrenman turunda yaptı. Kadınlar ve erkeklerde dün normal tepe disiplininde 1. antrenman turu gerçekleşti. Tepe boyutu 106m, K-noktası 95m - Ort. iniş noktası- olan normal tepede Fatih Arda İpçioğlu en iyi dereceyi 2. atlayışta yaptı.

En iyi derecesi 91.5m oldu

65 sporcudan 8’inin çıkış yapmadığı ilk iki denemede, Milli sporcumuz Fatih Arda İpçioğlu şu derecelere ulaştı. İlk denemede: Milli sporcumuz 79.0m'lik atlayış yaptı, 20.6 puan aldı. Bu sonuçla 48. sırada yer aldı. İkinci denemede: Fatih Arda İpçioğlu 91.5m'ye ulaşarak 39.5 puan elde etti. Ve bu sonuçla 44. sırada yer aldı. 3. ve son denemede: Bu kez 65 sporcudan 9'u çıkış yapmadı. 24 yaşındaki Milli sporcumuz bu kez 86m'lik bir atlayışla 30.1 puan aldı ve yine 44. sırada kendine yer buldu.

Bugün de 2. antrenman turu var

Kayakla atlama normal tepede 2. antrenman turu bugün TSİ 09.00'da yapılacak ve Fatih Arda İpçioğlu yarınki eleme ve final yarışları öncesi son denemelerini yapacak. Bu arada 1. antrenmanda ilk denemeyi Avusturyalı Manuel Fettner 101m atlayış, 60.5 puanla 1. bitirdi. 2. denemede zirvede bu kez Norveçli Halvor Egner Granerud (103.5m/68.7 puan) yer aldı. Son denemede ise Rus Evgeniy Klimov (101.5m/65.5 puan) ilk sırada yer aldı.

HAZIRLAYAN: Hatice Yücel



