2022 Kış Mevsimi Finali tarihi açıklandı

2022 Kış Mevsimi’nde son viraja yaklaşıyoruz ve her zamanki gibi heyecan dolu bir KMF bizleri bekliyor. Ligin diğer haftalarından daha kapsamlı bir izleyici deneyimi sunacak olan Kış Mevsimi Finali, bu sene seyircisiz olarak Ciner Stüdyoları’nda gerçekleşecek. Finalist takımların mücadelesi KMF’ye özel olarak kurulacak sahneden yapılan yayınla Şampiyonluk Ligi izleyicileri ile buluşacak.

9 Nisan Cumartesi günü oynanacak final serisi her zaman olduğu gibi lolesports.com, twitch.tv/riotgamesturkish ve youtube.com/lolespor’da canlı olarak yayınlanacak.

Maçları kendi hesaplarıyla lolesports.com üzerinden izleyen seyirciler, önemli anlarda düşen ganimetlere sahip olabilecek. Usta işi dahil olmak üzere 6 bin adet Hextech Seti, KMF 2022 Ganimetleri arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra final serisi maçlarının bazı önemli anlarında düşen sürpriz ganimetler de olacak.