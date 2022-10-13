2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası İstanbul’da oynanacak

29 Ekim Cumartesi günü saat 15:00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadelede VakıfBank- Fenerbahçe Opet karşılaşacak. Misli.com Sultanlar Ligi 2022-2023 sezonu ise 30 Ekim Pazar günü başlayacak.
Geçtiğimiz sene Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmış, mücadelede gülen taraf VakıfBank olmuştu.
Karşılaşmayı 25-21, 25-19 ve 25-19'luk setlerle kazanan VakıfBank kupayı 4.kez kazanmıştı.
Karşılaşmanın en değerli oyuncusu ise VakıfBank'ın pasörü Cansu Özbay'dı.