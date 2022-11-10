2022 Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası detayları

Geçtiğimiz sene ilk kez ülkemizde düzenlenen Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bu senede Antalya'da düzenlenecek. Geçen sene Ankara'da düzenlenen Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank ve Fenerbahçe Opet mücadele etmişti.

2021 KADINLAR FIVB DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI ŞAMPİYONU VAKIFBANK

Finalde ise Imoco Conegliano ile karşılaşan VakıfBank 15-25, 25-22, 22-25, 25-22, 7-15'lik setlerle mücadeleyi 3-2 kazanarak 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonu olmuştu.

Bu senede Antalya'nın evsahipliğinde 14-18 Aralık'ta düzenlenecek olan FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank ülkemizi temsil edecek. Mücadeleler Antalya Spor Salonu'nda oynanacak.

Eczacıbaşı Dynavit; A Grubu'nda Imoco Conegliano (İtalya), Dentil Praia Clube (Brezilya) takımları ile eşleşirken, VakıfBank; B Grubu'nda Kuanysh Club (Kazakistan), Gerdau Minas (Brezilya) takımları ile eşleşti.

FİNAL 18 ARALIK

Maç Programı ise şöyle;

14 Aralık A Grubu Eczacıbaşı Dynavit-Dentil Praia Clube (16.30)

14 Aralık B Grubu VakıfBank-Kuanysh Club (16.30)

15 Aralık A Grubu Imoco Conegliano-Dentil Praia Clube (16.30)

15 Aralık B Grubu VakıfBank-Gerdau Minas (20.00)

16 Aralık A Grubu Eczacıbaşı Dynavit-Imoco Conegliano (16.00)

16 Aralık B Grubu Gerdau Minas-Kuanysh Club (19.00)

17 Aralık Yarı Final A1 – B2 (16.30)

17 Aralık Yarı Final B1 – A2 (20.00)

18 Aralık Üçüncülük A1-B2 Maçının Kaybedeni/ B1-A2 Maçının Kaybedeni (13.00)

18 Aralık Final A1-B2 Maçının Kazananı / B1-A2 Maçının Kazananı (16.00)

TÜRKİYE 7 KEZ ŞAMPİYON OLDU

1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası’na ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Türkiye, kadınlar kategorisinde 7 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti.

İlk kez 2010 yılında Fenerbahçe şampiyon oldu.

2011 yılında ise VakıfBank ikincilik elde etti.

2012 yılında Fenerbahçe üçüncülük elde etti.

2013 yılında VakıfBank şampiyon oldu.

2015 ve 2016 yıllarında Eczacıbaşı şampiyon oldu.

2016 yılında VakıfBank ikincilik elde etti.

2017, 2018 ve 2021 yıllarında VakıfBank şampiyon oldu.

2018 yılında Eczacıbaşı üçüncülük elde etti.

2019 yılında Eczacıbaşı ikincilik, VakıfBank üçüncülük elde etti.

Dünya Kulüpler Şampiyonası 2020 yılında Koronavirüs salgını sebebiyle düzenlenemedi.