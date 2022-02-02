Asya Şampiyonlar Ligi, AFC Cup, Dünya Kupası Asya Elemeleri gibi Asya’nın en büyük turnuvalarını izleyicileri ile buluşturan D-Smart, kadınlarda Asya’nın en önemli turnuvası Asya Kupası yarı finallerini perşembe günü ekrana getirecek. Güney Kore, Filipinler, Çin ve Japonya’nın final mücadelesi vereceği yarı final maçları sabah 11 ve akşam 17.00’de canlı yayınlarla D-Smart’ta olacak.

Turnuvanın en önemli favorisi Avustralya’yı eleyerek iddiasını kanıtlayan Güney Kore ile Tayvan’ı penaltılarla eleyen Filipinler ilk yarı final maçında sabah 11.00’de kozlarını paylaşırken, diğer yarı final mücadelesi iki iddialı ülke Çin ile Japonya arasında saat 17.00’de oynanacak.

U17 Kız Milli Takım teknik direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, D-Smart ekranlarında yorumlarıyla maçlara renk katarken iki mücadele de D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan izleyicilerle buluşacak.