2022 FIFA hakem listesi güncellendi
TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından 'Hakem Gelişim Programları' çerçevesinde, 2-7 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 2021-2022 Sezonu MHK Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışı ve FIFA Kokart Töreni Riva'da yapıldı.
Seminerde sezonun ilk yarısında tespit edilen önemli teknik konularla ilgili verilecek eğitimlerle birlikte hakemlere; UEFA atletik testleri uygulanacak ve fiziksel ölçümler yapılacak. Seminerdeki teknik konular MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato tarafından anlatılacak. Ayrıca Merkez Hakem Kurulu ve Sağlık Kurulu tarafından uygulanmaya başlanan Mental Gelişim çalışmaları çerçevesince Stratejik Düşünme çalışması yer alacak.
ZORBAY KÜÇÜK İLK KEZ KOKART ALIRKEN, HALİL UMUT MELER ELİT KATEGORİYE YÜKSELDİ
İlk defa FIFA listesine giren Zorbay Küçük'e kokartını TFF Başkanı Nihat Özdemir taktı. UEFA Elit Kategori'ye yükselen Halil Umut Meler'e ise TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı tarafından bir başarı plaketi takdim edildi. Ayrıca Hilmi Ok'un oğlu Alpaslan Ok'a MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu tarafından merhum Hilmi Ok'un anısına bir plaket verildi.
2022 FIFA hakem listesinde yer alan hakemler şöyle:
FIFA HAKEMİ
Cüneyt Çakır
Ali Palabıyık
Halil Umut Meler
Arda Kardeşler
Abdulkadir Bitigen
Yaşar Kemal Uğurlu
Zorbay Küçük
FIFA YARDIMCI HAKEMİ
Bahattin Duran
Tarık Ongun
Mustafa Emre Eyisoy
Ceyhun Sesigüzel
Kerem Ersoy
Serkan Olguncan
İbrahim Çağlar Uyarcan
Cevdet Kömürcüoğlu
Abdullah Bora Özkara
Ali Saygın Ögel
FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEMİ
Cüneyt Çakır
Ali Palabıyık
Abdulkadir Bitigen
Mete Kalkavan
Arda Kardeşler
Yaşar Kemal Uğurlu
İbrahim ALİOĞLU, Kaan ÜLKER / İstanbul, (DHA)