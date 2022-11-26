2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlar oynanmaya başladı.

Birbirinden keyifli maçlara sahne olan Dünya Kupası futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı merak uyandırdı. Futbolseverler 26 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçları araştırıyor.

Dünya Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak. C ve D grubunda oynanacak maçları sizler için derledik. İşte 26 Kasım maç programı...

26 KASIM 2022 GÜNÜN MAÇLARI

2022 Katar Dünya Kupası'nda 26 Kasım tarihinde C ve D grubunda ikinci maçlar oynanacak. C grubu İlk maçında Arjantin karşısında sürpriz bir sonuca imza atan Suudi Arabistan ikinci maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Arjantin ise ilk maçında Polonya ile golsüz berabere kalan Meksika ile karşı karşıya gelecek. D grubunda ise son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ikinci maçında Danimarka ile karşı karşıya gelirken Fransa'ya farklı kaybeden Avustralya ise Tunus ile karşılaşacak.

13:00 Tunus Avusturalya

16:00 Polonya-Suudi Arabistan

19:00 Fransa-Danimarka

22:00 Arjantin-Meksika



