2022 Fan Tokenların yılı olacak

Günümüzde parasal hacmi 55 milyar Euroyu geçen futbol endüstrisinde sosyal medyanın ve dijital teknolojiler sayesinde kabuk değiştiren kulüp-taraftar ilişkisinde, artık taraftarlar daha fazla seslerini duyurabiliyor. Fan Tokenlar işte tam bu etkileşimin merkezinde yer alıyor. Dijital çağın kulüp üyeliği de diyebileceğimiz Fan Tokenlar, hem taraftarları kulüpleri ile bir araya getiriyor, hem de kulüplere sürdürülebilir bir gelir modeli yaratıyor. 2021 yılının en dikkat çeken spor -teknoloji projelerinden biri olan Fan Tokenları, ilk kez hayata geçiren, Socios.com’un kurucusu ve CEO’su Alex Dreyfus ile konuştuk.

2021 yılında sporun özellikle futbolun blockchain teknolojileri ile yakın temasına şahit olduk. Fan Tokenları taraftarlar neden sevdi ve benimsedi?

Herşeyden önce değişen ve dijitalleşen çağımızda, taraftarlar artık sadece “tüketici” olarak görülmek istemiyor. Onlar oyunun tam merkezindeler. Bu anlamda seslerini daha çok duyurmak, destekledikleri kulüplerle çift taraflı iletişim kurmak istiyorlar. Bu sporun katılımcı demokratik modeline geçişi demek aslında…Fan Tokenlar sayesinde taraftarlar nerede olurlarsa olsunlar kulüplerinin bazı kararlarında söz sahibi olabiliyor. Bunu yaparken de birbirinden farklı deneyim ve ödülleri kazanabiliyorlar. İşte bu karşılıklı iletişim, sporun geleceği için de çok önemli. Bu yüzden taraftarların Fan Tokenları benimseyerek Socios.com ekosistemine dahil olduğunu söyleyebilirim.

Kaç farklı spor branşından kaç farklı iş ortağınız var?

Bugün itibariyle 9 farklı spor branşından 108 partnerimiz bulunmakta. Sadece futbolda 48 farklı kulüp ile iş birliğimiz bulunmakta. Yine dünyanın en büyük spor organizasyonu olan NBA ’de 26, NHL’de 14 partnerimiz var. Futboldan basketbola, motor sporlarından e-spora, buz hokeyinden tenise kadar sporun birçok branşını kapsıyor ekosistemimiz. Bu yüzden dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu olarak tanımlıyoruz Socios.com’u.

Taraftarlar nasıl deneyimler kazanıyor? Örnek verebilir misiniz?

Herşeyden önce, dünyanın neresinde olursa olsun bir taraftarın desteklediği kulüple zaman, mekan ya da benzer bir ayırt edici unsur olmadan iletişim kurmasını ve para ile satın alamayacağı deneyimi yaşamasını iş modelimizin esasını oluşturuyor. Oylamalarımızı, yarışmalarımızı ve taraftar deneyimlerini içeren ödül kurgularımızı da bu perspektiften ele alıyoruz. Barcelona Fan Token sahiplerine 11’e 11 Camp Nou’da maç yaptırmak, PSG Fan Token sahiplerini oyuncularla bir araya getirmek, motor sporlarına meraklı sporseverlere Formula 1’in efsanevi pilotu Kim Raikkonen’in son yarışındaki kaskını ve kıyafetlerini armağan etmek aklıma gelen ilk örneklerden. 2021 yılında 650’den fazla kampanya organize ettik. 300’den fazla oylamada taraftarlara kulüp kararlarında söz hakkı verdik. Yapılan yarışmalar kapsamında binlerce taraftara VIP maç deneyimi yaşattık. Bugün geldiğimiz noktada, 150’ye yakın ülkeden sayısı 1,4 milyona yaklaşan ve sürekli büyüyen bir ailemiz var.

Fan Tokenlara meraklı sporseverlerin yaş ortalaması nedir?

Dünyanın farklı bölgelerinden Fan Token alarak destekledikleri takımlarla etkileşim kuran sporseverlerin %45’i 25-34 yaş aralığında bulunuyor. Yüzdesel olarak ikinci büyük yaş aralığı ise 18-24 yaş arasındaki genç kitle. %25 oranındaki bu kitle özellikle Z kuşağının dijital varlıklara ilgi ve merakını da gözler önüne seriyor.

Kamuoyunda farklı markaların farklı kulüplerle Fan Token diye duyurduğu iş birliklerini de görüyoruz. Socios.com olarak alanınızda nasıl fark yaratıyorsunuz? Verdiğiniz özel hizmetleri detaylandırabilir misiniz?

En ayırt edici özelliğimiz ,“Socios.com’da Olmak Büyüklere Yakışır” sloganımızdan da anlaşılacağı üzere dünyanın en büyük spor organizasyonlarının ve spor kulüplerinin Socios.com ekosisteminde olması… Diğer yandan piyasa farklı takımlar ve markaların Fan Token olarak duyurdukları iş birliklerinde taraftar deneyimleri yer almıyor, yatırım merkezli projeler bu projeler. Oysa Socios.com dünyasının merkezinde karşılıklı iletişim (kulüp-taraftar) ve deneyim yer almakta. Dünyanın neresinde olursa olsun bir taraftarın desteklediği kulüple zaman, mekan ya da benzer bir ayırt edici unsur olmadan iletişim kurmasını ve para ile satın alamayacağı deneyimi yaşamasını iş modelimizin esasını oluşturuyor. Bir taraftar için hayranı olduğu oyuncuların bastığı çimlerde maç yapabilmek, takımının ilk 11’ini ya da forma dizaynını seçmek kadar güzel bir deneyim ne olabilir ki? Pandemiden dolayı fiziki olarak katılım gerektiren birçok etkinliği askıya almıştık, bu sezon itibariyle imkan verilen ölçülerde bazı projelerimizi hayata geçirmeye başladık. İlerleyen günlerde taraftarlara daha da güzel deneyimler sunacağız. Kulüplerle bu konuda çalışmalarımız devam etmekte… 2022 yılı spor ekonomisi açısından Fan Tokenların yılı olacak.



