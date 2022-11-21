Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda taraftarlar için ücretsiz otobüs seferleri yapılıyor. Doha'nın beş kilit alanından veya taraftarların kaldıkları belli başlı yerlerden stadyumlara ve bunun yanı sıra biletli taraftarlar için metro istasyonlarından stadyumlara otobüs seferleri planlandı. Bu kapsamda Katar'ın ulusal ulaştırma kuruluşu Mowasalat'tan 9 binden fazla sürücüsü, 2 bin yer hizmet sağlayıcısı ve 3 binden fazla iş personeli, taraftarların ulaşımını sağlayacak. Ulaşım hizmeti Çin'in Higer Bus şirketi tarafından sağlanacak. Şirket daha önce Doha'daki Asya Oyunları ve AFC Asya Kupası için de hizmet vermişti.

İHA