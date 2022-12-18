Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı’nda Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 biten mücadelede penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Arjantin, şampiyon oldu.

Arjantin mücadeleye, "Martinez - Molina, Romero, Otomendi, Tagliafico, de Paul, Fernandez, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez" 11’iyle başlarken, Fransa ise sahaya şu 11'le çıktı: "Lloris - Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud."

Arjantin’de golleri 23’üncü ve 109’uncu dakikada Lionel Messi, 36’ncı dakika Angel Di Maria kaydederken, Fransa’nın gollerini 80, 81 ve 118'inci dakikalarda Kylian Mbappe attı. Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 biten mücadelede penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşayan takım oldu.

LIONEL MESSI’NİN İLK DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin, Lionel Messi’nin de yıldızlaştığı mücadelede şampiyonluk sevinci yaşadı. Lionel Messi, kariyerindeki 2’nci Dünya Kupası finalinde ilk şampiyonluğunu kazandı. Messi 2014 yılında Arjantin formasıyla, Almanya’ya karşı final mücadelesinde uzatmalarda 1-0 kaybetmişti. Almanya’da Mario Götze’nin uzatma devrelerinde attığı gol ile kaybeden Arjantin’de Lionel Messi, 2014’te kaybettiği finali Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde telafi etti.

MBAPPE’DEN HAT-TRİCK

2022 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasında Fransa Milli Takımı'nda forma giyen Kylian Mbappe, attığı 3 gol ile yıldızlaştı. Mbappe, Dünya Kupası’nda Fransa formasıyla çıktığı 7 maçta 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜCADELEYİ İZLEDİ

2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı tribünden takip etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, final maçını; Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile babası Hamed bin Halife es-Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile izledi.