Heyecanla beklenen 2022 Dünya Kupası Katar-Ekvator maçı ile başladı. Bu dev turnuvada şimdiye kadar oynanan maçlar yaşanan olaylar ile dikkat çekti.

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Dünya Kupası başlamadan önce Efsane hakem ve FIFA hakemler komitesi başkanı Pierluigi Collina, "Herkese topun oyunda olmadığı her anın süreye eklenmesini söyledik. Daha fazla aktif zaman istiyorsanız bu tür fazladan ek sürelere hazır olmalısınız." uyarısı sonrası oynanan maçlar bir hayli uzatıldı.





Alışık olunmayan bu uzatma süreleri futbolcular dahil herkesi şaşırttı. Bunun yanında verilen uzatma süreleri rekor kırdı.

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DÜNYA KUPASI TARİHİNDE BİR İLK

İlk defa 1930'da Uruguay'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı. Katar - Ekvator karşılaşmasında ilk kez ev sahibi bir ülke açılış maçını kaybetti. Bundan önce düzenlenen 21 Dünya Kupası'nın açılış maçında hiçbir ev sahibi ülke kaybetmedi.

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Bunun yanı sıra daha önce Dünya Kupası'nın oynandığı maçlarda, bu sene oynanan müsabakalar kadar uzatma süreleri verilmedi. Katar'daki 2022 Dünya Kupası, verilen uzatma dakikalarıyla rekor kırdı.

KATAR - EKVATOR (+12)

Turnuvanın ilk maçında ev sahibi Katar ile Enner Valencialı Ekvador, Al-Bayt Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Ekvador 2-0 kazandı. Fenerbahçe 'nin yıldız ismi Enner Valencia, Katar-Ekvador maçına damga 2 golle damga vurdu. Maçta yaşanan sakatlıktan ve oyunun durmasından dolayı karşılaşmaya toplam 12 dakika ek ilave süre verildi.

İNGİLTERE - İRAN (+24)

2022 Katar Dünya Kupası'nın 2. gününde İngiltere, İran ile karşı karşıya geldi. Khalifa International Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere 6-2 kazandı.

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İngiltere'nin gollerini 35. dakikada Bellingham, 43. dakikada Saka, 45+1. dakikada Sterling, 62. dakikada Saka, 71. dakikada Rashford ve 90. dakikada Jack Grealish kaydetti. İran'ın gollerini 65. dakikada ve 90+13. dakikada (penaltı) Taremi attı.

Mücadeleye damga vuran olaylardan biri ise verilen uzatma dakikaları oldu. İlk yarıda Kaleci Alireza Beiranvand ile Harry Maguire'ın sakatlığı ve uzun VAR kontrolleri sonrası maç 14 dakika uzarken ikinci ayrıda ise ilave süre olarak 10 dakika gösterildi.

SENEGAL - HOLLANDA (+14)

Dünya Kupası A Grubu'ndaki ikinci karşılaşmada Afrika temsilcisi Senegal, elemelerde Türkiye'nin grubundan zirvede çıkarak Katar biletini alan Hollanda ile karşı karşıya geldi.





Hollanda sahadan 2-0 galip ayrıldı. Al Thumama Stadyumu'nda oynanan maçta Hollanda'nın gollerini 84. dakikada Gakpo ve 90+9. dakikada Davy Klaassen kaydetti. Oynanan bu maça, toplam 14 dakikada ilave edildi.

ABD - GALLER (+13)

Dünya Kupası B Grubu'nda İngiltere ile aynı grupta yer alan ABD ile Galler karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda mücadelede ABD'nin golünü 36. dakikada Weah kaydetti.





Galler'in golünü ise penaltıdan Gareth Bale attı. Yan hakem, bu karşılaşmanın duran zamanını 13 dakika olarak tespit etti ve mücadeleye toplam 13 dakikada uzatma süresi verdi.

PİERLUİGİ COLLİNA'DAN AÇIKLAMA

"Herkese topun oyunda olmadığı her anın süreye eklenmesini söyledik. Daha fazla aktif zaman istiyorsanız bu tür fazladan ek sürelere hazır olmalısınız. Üç gol atılan bir maç düşünün. Bir gol sevinci normalde bir, bir buçuk dakika sürer. Bu yüzden atılan üç golle beş veya altı dakika kaybedersiniz.





Yapmak istediğimiz şey maçın sonuna eklenen süreleri doğru hesaplamak. Bunu dördüncü hakem yapabilir, Rusya'da başarılı olduk ve Katar'da da aynısını yapmak istiyoruz." (Skorer)