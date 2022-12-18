2022 Dünya Kupası 29 günlük yoğun fikstürün ardından sona erdi. Dev turnuvayı hangi takımın kazanacağı merak konusu olurken, daha önce kamuoyu tarafından belirlenen doğal favoriler vardı ve de Fas gibi sürpriz yapan ülkeler... Yarı finallere kalan son 4 takım arasından sadece Fas sürprizdi.

'Peri Masalı'na son verdiler

Hırvatistan son dünya ikincisi, Arjantin ise Lionel Messi'yle birlikte bu turnuvanın en güçlü adaylarındandı. Fransa zaten son şampiyondu. Eşleşmeler sonucunda Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 gibi rakat bir skorla geçti, Fransa da Fas'ı 2-0 devirerek Kuzey Afrika ekibinin 'Peri Masalı'na son vermişti.

Yıldızlar öne çıktı, kupayı Messi aldı

Arjantin ile Fransa finalde eşleşirken gözler elbette iki takımın da süperstarlarına çevrildi: Lionel Messi & Kylian Mbappe... İki yıldız da finalde öne çıktı, Messi attığı iki golle Arjantin'e Dünya Kupası zaferini getirip kendi kariyerindeki tek eksiği de tamamlamış oldu. Mbappe'nin ise dev finaldeki hat-trick'i mutlu son için yeterli olmadı.





Fransa bu kez ikinci

Normal süresi 2-2 ve uzatma anları 3-3 biten finalin seri penaltı atışlarını Tangocular 4-2 kazandı, Dünya Kupası Güney Amerika'ya gitti, son şampiyon Fransa yıkıldı. 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Didier Deschamps'ın öğrencileri bu kez ikincilik madalyası aldı.

Scaloni geleneği devam ettirdi

Bu sonuçla da ilki Uruguay'da 1930 yılında düzenlenen Dünya Kupası'ndan, sonuncusu Katar'da 2022'de gerçekleştirilen Dünya Kupası'na kadar toplam 22 organizasyonda da şampiyon olan 8 ülke de yerli teknik direktörleriyle zafere ulaştı. Uruguay'daki ilk turnuvayı kazanan ev sahibi takım, Uruguyalı Alberto Suppici ile kupaya uzanırken, Arjantin de 2022'de yerli hocası Lionel Scaloni'yle bu geleneği devam ettirdi.





Hep yerli hocalar zirvede

Dünya Kupası denince akla gelen ilk ülke olan Brezilya tam 5 kez müzesine götürdüğü dünyanın en prestijli kupasını hep yerli teknik patronlarla kazandı. 4'er kez şampiyon olan Avrupa futbolunun devleri Almanya ve İtalya da yine yerli teknik direktörleriyle zirveye çıktı.

Deschamps büyük fırsatı tepti!

Dünya Kupası'nda 2 kez şampiyonluğa ulaşan tek teknik direktör ise İtalya'yı 1934 ve 1938'de zafere taşıyan Vittorio Pozzo oldu. Fransa Teknik Direktörü Deschamps, Arjantin'e kaybederek bu unvana sahip olma fırsatını tepti.





İşte Dünya Kupası'nı kazanan ülkeler ve teknik direktörleri...

Uruguay (1930) Alberto Suppici

İtalya (1934) Vittorio Pozzo

İtalya (1938) Vittorio Pozzo

Uruguay (1950) Juan Lopez

Batı Almanya (1954) Josef Herberger

Brezilya (1958) Vicente Italo Feola

Brezilya (1962) Aymore Moreira

İngiltere (1966) Martin Peters

Brezilya (1970) Mario Zagallo

Batı Almanya (1974) Helmut Schön

Arjantin (1978) Cesar Luis Menotti

İtalya (1982) Enzo Bearzot

Arjantin (1986) Carlos Salvador Bilardo

Batı Almanya (1990) Franz Beckenbauer

Brezilya (1994) Carlos Alberto Parreira

Fransa (1998) Aime Jacquet

Brezilya (2002) Luiz Felipe Scolari

İtalya (2006) Marcello Lippi

İspanya (2010) Vicente Del Bosque

Almanya (2014) Joachim Löw

Fransa (2018) Didier Deschamps

Arjantin (2022) Lionel Scaloni



