2022 Dünya Kupası'nda gelenek devam etti! Didier Deschamps fırsat tepti, Lionel Scaloni tarihe geçti
2022 Dünya Kupası müthiş bir finalle sona erdi. Arjantin, Fransa'yı normal süresi 2-2, uzatma anları 3-3 biten karşılaşmada seri penaltı atışlarında 4-2 devirerek mutlu sona ulaştı. Dev finalde süperstarlar Lionel Messi ve Kylian Mbappe'nin rekabeti dikkat çekerken, teknik direktörler açısından da tarihi karşılaşmaydı. Deschamps fırsat tepti, Scaloni geleneği devam ettirdi, tarihe geçti,
2022 Dünya Kupası 29 günlük yoğun fikstürün ardından sona erdi. Dev turnuvayı hangi takımın kazanacağı merak konusu olurken, daha önce kamuoyu tarafından belirlenen doğal favoriler vardı ve de Fas gibi sürpriz yapan ülkeler... Yarı finallere kalan son 4 takım arasından sadece Fas sürprizdi.
'Peri Masalı'na son verdiler
Hırvatistan son dünya ikincisi, Arjantin ise Lionel Messi'yle birlikte bu turnuvanın en güçlü adaylarındandı. Fransa zaten son şampiyondu. Eşleşmeler sonucunda Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 gibi rakat bir skorla geçti, Fransa da Fas'ı 2-0 devirerek Kuzey Afrika ekibinin 'Peri Masalı'na son vermişti.
Yıldızlar öne çıktı, kupayı Messi aldı
Arjantin ile Fransa finalde eşleşirken gözler elbette iki takımın da süperstarlarına çevrildi: Lionel Messi & Kylian Mbappe... İki yıldız da finalde öne çıktı, Messi attığı iki golle Arjantin'e Dünya Kupası zaferini getirip kendi kariyerindeki tek eksiği de tamamlamış oldu. Mbappe'nin ise dev finaldeki hat-trick'i mutlu son için yeterli olmadı.
Fransa bu kez ikinci
Normal süresi 2-2 ve uzatma anları 3-3 biten finalin seri penaltı atışlarını Tangocular 4-2 kazandı, Dünya Kupası Güney Amerika'ya gitti, son şampiyon Fransa yıkıldı. 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Didier Deschamps'ın öğrencileri bu kez ikincilik madalyası aldı.
Scaloni geleneği devam ettirdi
Bu sonuçla da ilki Uruguay'da 1930 yılında düzenlenen Dünya Kupası'ndan, sonuncusu Katar'da 2022'de gerçekleştirilen Dünya Kupası'na kadar toplam 22 organizasyonda da şampiyon olan 8 ülke de yerli teknik direktörleriyle zafere ulaştı. Uruguay'daki ilk turnuvayı kazanan ev sahibi takım, Uruguyalı Alberto Suppici ile kupaya uzanırken, Arjantin de 2022'de yerli hocası Lionel Scaloni'yle bu geleneği devam ettirdi.
Hep yerli hocalar zirvede
Dünya Kupası denince akla gelen ilk ülke olan Brezilya tam 5 kez müzesine götürdüğü dünyanın en prestijli kupasını hep yerli teknik patronlarla kazandı. 4'er kez şampiyon olan Avrupa futbolunun devleri Almanya ve İtalya da yine yerli teknik direktörleriyle zirveye çıktı.
Deschamps büyük fırsatı tepti!
Dünya Kupası'nda 2 kez şampiyonluğa ulaşan tek teknik direktör ise İtalya'yı 1934 ve 1938'de zafere taşıyan Vittorio Pozzo oldu. Fransa Teknik Direktörü Deschamps, Arjantin'e kaybederek bu unvana sahip olma fırsatını tepti.
İşte Dünya Kupası'nı kazanan ülkeler ve teknik direktörleri...
Uruguay (1930) Alberto Suppici
İtalya (1934) Vittorio Pozzo
İtalya (1938) Vittorio Pozzo
Uruguay (1950) Juan Lopez
Batı Almanya (1954) Josef Herberger
Brezilya (1958) Vicente Italo Feola
Brezilya (1962) Aymore Moreira
İngiltere (1966) Martin Peters
Brezilya (1970) Mario Zagallo
Batı Almanya (1974) Helmut Schön
Arjantin (1978) Cesar Luis Menotti
İtalya (1982) Enzo Bearzot
Arjantin (1986) Carlos Salvador Bilardo
Batı Almanya (1990) Franz Beckenbauer
Brezilya (1994) Carlos Alberto Parreira
Fransa (1998) Aime Jacquet
Brezilya (2002) Luiz Felipe Scolari
İtalya (2006) Marcello Lippi
İspanya (2010) Vicente Del Bosque
Almanya (2014) Joachim Löw
Fransa (2018) Didier Deschamps
Arjantin (2022) Lionel Scaloni