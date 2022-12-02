2022 Katar Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası maç programı nasıl? Brezilya'nın maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası'nı yakından takip eden futbolseverler bu soruların cevaplarını arıyor. Dünya Kupası'nda bugün G Grubu ve H Grubu'nda toplam dört karşılaşma oynanacak. Günün ilk seansında iki mücadele var. H Grubu'nda oynanacak maçlarda Güney Kore Cristiano Ronaldolu Portekiz'le karılaşacak. Grubun diğer maçında Muslera ve Torreira'nın formasını giydiği Uruguay Gana ile mücadele edecek.









PORTEKİZ LİDER DURUMDA

H Grubu'nda ikide iki yapan Ronaldolu Portekiz altı puan topladı ve grubun lideri. Gruptan çıkmayı garantileyen Portekiz son maçta bir puanı bulunan Güney Kore ile karşılaşacak.









İKİNCİLİK MÜCADELESİ VAR

Gana - Uruguay maçının berabere bitmesi durumunda Güney Kore Portekiz'i mağlup ederse gruptan çıkma şansı bulunuyor. Uruguay Gana'yı mağlup ederse Güney Kore de Portekiz karşısında puan kaybederse o zaman Uruguay'ın gruptan çıkma şansı da doğruyor. Gana galip gelirse diğer maçların sonucuna bakmaksızın gruptan çıkabiliyor.

DÜNYA KUPASI H GRUBU PUAN DURUMU

1-Portekiz 6 PUAN

2-Gana 3 PUAN

3-Güney Kore 1 PUAN

4-Uruguay 1 PUAN

BREZİLYA GARANTİLEDİ

Sırbistan ve İsviçre'yi mağlup ederek ikide iki yapan Brezilya gruptan çıkmayı garantiledi. G Grubu'nda da ikinci çıkacak takım merak konusu. 3 puanı bulunan İsviçre en avantajlı takım konumunda. Bugün Sırbistan'ı yenmeleri halinde diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın gruptan çıkacaklar.

KAMERUN'UN ŞANSI AZ

Kamerun gruptan İsviçre'nin ardından üçüncü sırada. Bir puanı bulunan Kamerun Brezilya'yı mağlup ederse İsviçre'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Grup o kadar karışıkki son sıradaki Sırbistan'ın bile gruptan çıkma şansı hala devam ediyor. Sırplar İsviçre'yi mağlup eder, Brezilya'da Kamerun'u yenerse dört puanla gruptan ikinci sırada çıkacaklar.

DÜNYA KUPASI G GRUBU PUAN DURUMU

1-Brezilya 6 PUAN

2-İsviçre 3 PUAN

3-Kamerun 1 PUAN

4-Sırbistan 1 PUAN

DÜNYA KUPASI H GRUBU MAÇ PROGRAMI

18.00 | Güney Kore - Portekiz

18.00 | Gana Uruguay

DÜNYA KUPASI G GRUBU MAÇ PROGRAMI

22.00 | Kamerun - Brezilya

22.00 | Sırbistan - İsviçre

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2 Aralık Cuma:

18.00 Gana - Uruguay / Al Janoub Stadyumu / TRT SPOR

18.00 Güney Kore - Portekiz / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1

22.00 Sırbistan - İsviçre / 974 Stadyumu / TRT SPOR

22.00 Kamerun - Brezilya / Lusail Stadyumu / TRT 1

Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

3 Aralık Cumartesi-6 Aralık Salı:

Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1

9 Aralık Cuma-10 Aralık Cumartesi:

Çeyrek final (4 maç) / TRT 1

13 Aralık Salı-14 Aralık Çarşamba:

Yarı final (2 maç) / TRT 1

17 Aralık Cumartesi:

Üçüncülük maçı / TRT 1

18 Aralık Pazar:

FİNAL / TRT 1



