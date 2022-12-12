2022 Dünya Kupası’nda tarih yazan Fas Milli Takımı, Portekiz karşısındaki dev mücadelesiyle ayakta alkışlandı. Yarı finale yükselen tarihteki ilk Afrika ülkesi olan Fas’ın defansif planı ve kurgusu istatistiklerle göz önüne serildi.

Walid Regragui’nin hem duran toplarda hem de akan oyundaki planları Atlas Aslanları’na büyük başarı getirdi. Portekiz maçı verileri de bir hayli dikkat çekti.

1-0 kazanan Fas’ın 90 dakika boyunca defansta tek bir hata yapmaması öne çıktı. ‘Fas Duvarı’ olarak adlandırılan bu başarıda şu rakamlar göze çarptı: 35 kez top uzaklaştırma, 13 kez top kesme, 16 top çalma ve 6 kez pas arası.

Hatta takımın kaptanı ve savunmanın belkemiği Romain Saiss’in sakatlanıp çıkması bile Fas’ın defansif gücüne zarar getirmedi. Kaleci Bono da maç boyunca yaptığı 6 kurtarışla kahramanlaştı.

5 MAÇTA SADECE 1 GOL YEDİLER

Fas Milli Takımı’nın bu başarısı sadece Portekiz maçında sınırlı kalmadı. Fas, turnuva boyunca Hırvatistan, Belçika, İspanya gibi önemli takımlarla da mücadele etti.

Fas, seri penaltı atışları da dahil kupada oynadığı 5 karşılaşmada kalesinde sadece 1 gol gördü. Fas o tek golü de kupada sıfır çeken Kanada’dan yemişti. Bunun dışında Hırvatistan ve İspanya ile golsüz berabere kalan Fas, Belçika ve Portekiz’i de yendi.

Fas, Portekiz'e karşı tarihi zafere ulaştı: Fas 1-0 Portekiz

İŞTE GERÇEK RÖVANŞ

Yarı finalde Fransa ile eşleşen Fas için tarihi bir rövanş fırsatı en çok konuşulan konuların başında geldi. 1912-1956 yılları arasında Fransa’nın sömürgesinde kalan ve o dönemleri kapsayan yıllarda Dünya Kupaları’na Fransa’ya bağlı olduğu için katılamayan Fas, şimdi yarı finalde rakibini bekliyor.

Tarihsel bir rövanş olarak da kabul edilen bu eşleşme öncesi Fas taraftarları heyecanlı bir şekilde maçı düşünüyor.

GERGİN KUTLAMALAR

Fas’ın yarı final vizesini aldığı Portekiz maçı sonrası Avrupa’nın birçok şehrinde kutlamalar oldu. Fransa, Belçika, Hollanda, İspanya, İngiltere ve İtalya’da yaşayan Faslılar tarihi zaferlerini kutladı.

Ancak bazı şehirlerde gerginlikler çıktı. Fransa’da Paris’te Fas taraftarları bazı arabalara saldırdı. Polislerle Faslılar arasında gerginlik oldu. Belçika’da Brüksel’de ve Hollanda’da Utrecht’te de polislerle taraftarlar arasında çatışmaya varan gerginlikler çıktı.

'BİR TAKIMI ÖLDÜRDÜNÜZ'

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli yıldızları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, kariyerinin son Dünya Kupası’na son derece dramatik bir şekilde veda etti.

Fas’a 1-0 kaybettikleri maç sonunda ağlayarak soyunma odasına giden Ronaldo için kız kardeşi Elma Aveiro çok sert açıklamalar yaptı. Ronaldo’nun yedek başlamasına vurgu yapan Aveiro, “Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz” paylaşımını yaptı.





Portekiz basınında da tüm manşetler Cristiano Ronaldo oldu. 37 yaşındaki yıldızın Fas maçındaki hayal kırıklığı ve hüsranı gazetelerin birinci sayfasına taşındı. A Bola manşetinde ‘Çaresizlik’ başlığını atarken O Jogo, “Portekiz kupanın dışına atıldı” ifadelerini kullandı.

Record’da ‘Üzücü son’ başlığı tercih edildi. Üç gazetede de tek fotoğraf Ronaldo’nun üzüntüsü oldu. Ünlü yıldızın gözyaşları ön plana çıkarıldı.

Cristiano Ronaldo, Portekiz’in elenmesinin ardından ilk kez konuştu. Kariyerinde Dünya Kupası görememenin üzüntüsünden bahseden Ronaldo şunları söyledi: “Portekiz ile bir Dünya Kupası kazanmak kariyerimin en büyük ve en tutkulu hayaliydi.

Neyse ki Portekiz de dahil olmak üzere uluslararası alanda birçok kupa kazandım. 16 yıl boyunca Dünya Kupası’nda mücadele ettim, goller attım, her zaman harika oyuncularla birlikte milyonlarca Portekizli tarafından desteklendim. Ne yazık ki, bu rüya gerçekleşmedi.”





GERGİN KUTLAMALAR

Fas’ın yarı final vizesini aldığı Portekiz maçı sonrası Avrupa’nın birçok şehrinde kutlamalar oldu. Fransa, Belçika, Hollanda, İspanya, İngiltere ve İtalya’da yaşayan Faslılar tarihi zaferlerini kutladı.

Ancak bazı şehirlerde gerginlikler çıktı. Fransa’da Paris’te Fas taraftarları bazı arabalara saldırdı. Polislerle Faslılar arasında gerginlik oldu. Belçika’da Brüksel’de ve Hollanda’da Utrecht’te de polislerle taraftarlar arasında çatışmaya varan gerginlikler çıktı.

FİNAL TOPU: AL HİLM

Artık sona gelinen 2022 Dünya Kupası’nda final topu da ilgi çekmeye başladı. 18 Aralık Pazar akşamı Lusail Stadı’nda oynanacak finalde Al Hilm adı verilen futbol topu kullanılacak.

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Arapça ‘Rüya’ anlamına gelen futbol topu taraftarlar tarafından da beğenildi. Al Hilm aynı zamanda yarı final maçlarında da kullanılacak.

EKSİK AMA GÜÇLÜ

2018 Dünya Kupası’nın şampiyonu Fransa, 2022’de de emin adımlarla hedefine doğru ilerliyor. Kupa öncesinde birçok önemli yıldızından mahrum kalan Horozlar buna karşın yarı finale kadar geldi.

Kante, Benzema, Pogba, Maignan, Kimpembe, Nkunku ve Lucas Hernandez gibi yıldızlarının sakatlıklarıyla sarsılan Fransa buna rağmen pes etmedi.

DESCHAMPS İLE YENİ SÖZLEŞME

Fransa ile Dünya Kupası’nda yarı finale kalan teknik direktör Didier Deschamps’ın sözleşmesi uzatılıyor. Kontratı 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek 54 yaşındaki teknik adam ile EURO 2024’ün sona kadar bir sözleşme yapılması isteniyor.

2012’den beri takımın başında olan ünlü çalıştırıcının takımda kalmaya sıcak baktığı belirtildi.





'ELVEDA KATAR'

Fransa’ya çeyrek finalde 2-1 kaybederek elenen İngiltere’de büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Özellikle Harry Kane’in kaçırdığı penaltı herkesi şoke etti. Sunday Express, manşetinden Fransa mağlubiyetini ‘Elveda Katar’ sözleriyle duyurdu.

Daily Star da manşetinden Kane’in fotoğrafıyla gönderme yaptı. The Sun’da da tam sayfa Kane ile yıldız golcünün yaşadığı hayal kırıklığı yayınlandı.

Öte yandan İngiltere acı bir rekorun da sahibi oldu. Çeyrek finalde kupaya havlu atan İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde 7 kez ile en fazla çeyrek finalde elenen ülke olarak kayıtlara geçti.

Teknik direktör Gareth Southgate de “Herkes elinden geleni yaptı, daha fazlasını yapabileceğimizi sanmıyorum” diyerek futbolcularını savundu. Henderson da Kane’e destek verip, “Kimse onu suçlayamaz” dedi. (Skorer)