Arjantin ile uzun süredir hayalini kurduğu Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşan Lionel Messi, adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Final maçı sonrası Dünya Kupası ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.





FİNALİN NORMAL SÜRESİ 2-2 SONA ERDİ

Arjantin'in normal süredeki gollerini; 23. dakikada penaltıdan Lionel Messi ve 36. dakikada Angel Di Maria atarken Fransa; rakibine 80. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ve yine 81. dakikada Kylian Mbappe ile cevap verdi.

PENALTILAR SONUCUNDA DÜNYA KUPASI ARJANTİN'İN OLDU

Uzatmalarda 108. dakikada Lionel Messi, takımını 3-2 öne geçirirken 118. dakikada Kylian Mbappe, penaltıdan durumu 3-3 yaparak bir kez daha skoru eşitledi. Penaltılarda Arjantinli oyuncular 4'te 4 yaparlarken Fransa, 4 penaltı vuruşundan 2'sini kaçırdı. Futbol tarihi boyunca unutulmayacak final maçından zaferle ayrılan Lionel Messi’li Arjantin, 1986’da Maradonalı takımdan sonra özlemle beklediği Dünya Kupası’na uzandı.

Solda gerçek kupa - sağdaki sahte kupa

REKOR KIRAN FOTOĞRAFTA KUPA SAHTE ÇIKTI

Arjantin kaptanı Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda ülkesini 36 yıl sonra zafere ulaştırdı. 35 yaşındaki oyuncu, kutlamalar sırasında Dünya Kupası'nı kaldırırken çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.





Messi'nin bu resmi ise tarihi rekor kırdı. Daha önce World Record Egg'e (Dünya rekortmeni yumurta) ait rekoru kıran fotoğraf 74 milyondan fazla beğeni aldı. Goal'de yer alan habere göre; Messi, kaldırdığı kupanın 'fake' (sahte) olduğunu anlayamadı.

KUPA SAHADAN ÇIKARILDI

Arjantinli süperstar, önce orijinal kupayı kaldırdı ancak sadece birkaç dakika sonra kupa, geleneksel olarak FIFA yetkilileri tarafından sahadan çıkarıldı.

DI MARIA SAHTE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kupanın sahte olduğunu ise ona daha sonra Angel di Maria söyledi. Aslında Arjantinli bir çiftin getirdiği kupa, oyuncuların imzalaması için sahaya gönderilmişti.

'KUPA ORJİNAL AĞIRLINDAYDI'

Çocuklarıyla birlikte maçı Katar'da takip eden Paula ve Manuel adlı bir çift, Dünya Kupası'nın kopyasını yaparken Messi'nin fotoğrafındaki kupanın da kendi yaptırdıkları 'replika kupa' olduğunu iddia etti.





Arjantin gazetesi Clarin'e konuşan Paula şunları söyledi: "Dünya Kupası öncesi bir kupa yaptırdık. Kupa orjinal ağırlığındaydı ve altın renge boyandı. Amaç oyuncuların kupayı imzalamalarıydı. Ancak kupa sahaya üç kez götürüldü.

İlk olarak Paredes'in bir akrabası aldı ve o imzaladı. Daha sonra oyuncuların aileleri istedi ve onlar da kupayla fotoğraf çekildiler. Oyuncu yakınları bana "Kupayı kaybettin" dediler.

'MESSI O KUPAYI KALDIRDI'

"Eğlendik ama geri istedik. Bir kaç oyuncuya "Paredes'in elindeki kupa bizim" dedik. Sonunda Lautaro Martinez getirdi ve o da imzaladı. Fotoğraflara baktığımızda Lionel Messi'nin kupamızı kaldırdığını anladık. Özellikle alt kısımlardaki detaylardan bunu anladık. Bu kupanın bizim olduğunu doğruluyordu. Hatta Messi'nin eşi Antonella ve çocuklarından biri de kupayı kaldırdı."

EN FAZLA BEĞENİ ALAN FOTOĞRAF OLMUŞTU

Lionel Messi'nin Arjantin'in Dünya Kupası zaferini kutlayan fotoğrafı ve mesajı sosyal medya platformu Instagram'da tüm zamanların en çok beğenilen paylaşımı oldu. Messi fotoğraflara eşlik eden mesajında, ailesine ve "Arjantin takımına inanan herkese" teşekkür ediyor. (Skorer)

Messi'nin Dünya Kupası yolculuğu