Bu yıl 22.'si düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın oynanacağı tarihler ve şehirler merak konusu oldu. Katar'da organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenecek ilk ve 2002'den beri Asya'da düzenlenecek olan ikinci Dünya Kupası olacak. Peki, 2022 Dünya Kupası ne zaman, hangi şehirlerde oynanacak? İşte, 2022 FIFA Dünya Kupası tarihleri ve detaylar...

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Turnuva, Katar'da yaz sıcaklığının yüksek olması nedeniyle yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'ta gerçekleşecek. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak.

MAÇLARIN OYNANACAĞI ŞEHİRLER VE STATLAR

2022 Dünya Kupası'nda maçlar Katar'ın Lusail, Havr, Doha, Er-Reyyan ve Vekre şehirlerinde oynanacak. Maçların oynanacağı 8 stat ise şu şekilde: Lusail Iconic Stadyumu, Al Bayt Stadyumu, 974 Stadyumu, Al Thumama Stadyumu, Eğitim Şehri Stadyumu, Ahmed bin Ali Stadyumu, Halife Stadyumu, El-Vakrah Stadyumu.

Turnuva, 21 Kasım 2022 tarihinde ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlayacak ve 18 Aralık 2022 tarihinde, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecek.

2022 DÜNYA KUPASI'NI HANGİ KANALDAN İZLEYEBİLİRİM?

Heyecanla beklenen turnuvada A Milli Takımımız maalesef yer alamayacak. Türkiye'de 2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak.

2022 DÜNYA KUPASI'NIN FAVORİ TAKIMLARI...

Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, kupanın yine favorileri arasında yer alıyor. Güney Amerika'dan Brezilya, Arjantin kupanın doğal favorileri.. Avrupa'dan Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Belçika ve Portekiz, kupanın yüksek şans verilen diğer takımları. Son Avrupa şampiyonu İtalya ise Dünya Kupası play-off'unda Kuzey Makedonya'ya sürpriz bir şekilde elenmişti.

İŞTE DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana



