2022 Dünya Kupası'nda bu gece adeta erken final havasında bir karşılaşma oynanacak. EURO 2020'de final oynayan ve A Milli Takım seviyesinde tek şampiyonluğunu 1966'dakiDünya Kupası'nı kazanarak elde eden İngiltere, bu kupanın son sahibi Fransa ile yarı finale çıkmak için kapışacak. Fransa, Son 16'da Polonya'yı 3-1, Ada temsilcisi de Senegal'i 3-0 mağlup ederek adlarını son 8 takım arasına yazdırmayı başarmıştı. Yıldızların savaşında 2018'de dördüncü olan İngilizler, Katar'da 4 maçta 5 kez ağları sallayan Kylian Mbappe'yi sol tarafta nasıl durduracaklarını planlarken, onların ise en önemli hücum silahı elbette kaptan Harry Kane olacak.

2022 Dünya Kupası İngiltere-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 22.00'de başlayacak İngiltere-Fransa maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları anbean fanatik.com.tr'de olacak.

İngiltere-Fransa muhtemel 11'ler:

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Bellingham, Rice, Henderson, Saka, Kane, Foden

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

Fas-Portekiz eşleşmesinin galibiyle yarı final

Bu çeyrek finalin galibi, Fas-Portekiz eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. İngilizler'de evine hırsız girdiği için Senegal maçı öncesi Londra'ya dönen ve tekrar takıma katılan Raheem Sterling'in yedek başlayacağı düşünülüyor. Fransızlar'da eksik oyuncu yok ancak Horozlar'da Aurelien Tchouameni ile Jules Kounde sarı kart görmeleri ve olası bir yarı finale çıkma durumunda cezalı duruma düşecekler. İki ülkenin son 6 karşılaşmasında Fransızlar 3, İngilizler 1 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, bir mücadele de beraberlikle sonuçlandı.