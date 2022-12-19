Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı’nda Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı.

Muhteşem final nefesleri keserken uzatma dakikalarında kaleci Emiliano Martínez'in Kolo Muani'ye geçit vermediği pozisyon Dünya Kupası'nın kaderini belirledi.

ARJANTİN PENALTILARLA KAZANDI

Arjantin'in normal süredeki gollerini; 23. dakikada penaltıdan Lionel Messi ve 36. dakikada Angel Di Maria atarken Fransa; rakibine 80. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ve yine 81. dakikada Kylian Mbappe ile cevap verdi.

Uzatmalarda 108. dakikada Lionel Messi, takımını 3-2 öne geçirirken 118. dakikada Kylian Mbappe, penaltıdan durumu 3-3 yaparak bir kez daha skoru eşitledi.

Penaltılarda Arjantinli oyuncular 4'te 4 yaparlarken Fransa, 4 penaltı vuruşundan 2'sini kaçırdı.

Futbol tarihi boyunca unutulmayacak final maçından zaferle ayrılan Lionel Messi’li Arjantin, 1986’da Maradonalı takımdan sonra özlemle beklediği Dünya Kupası’na uzandı.





MBAPPE GOL KRALI OLDU

2022 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde turnuvanın en çok gol atan oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı Ödülü için de kıyasıya bir rekabet söz konusuydu. Kylian Mbappe ile Lionel Messi, 5'er gol ile bu alanda ilk sırayı paylaşıyordu.

Arjantin’e karşı attığı 3 golle turnuvadaki gol sayısını 8’e yükselten Kylian Mbappe, Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Katar 2022'yi gol kralı olarak tamamlayan 23 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası’nda toplam gol sayısı 12 oldu. 7 gollü Messi ise turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazandı.





MESSI REKOR KIRDI

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, Dünya Kupası'nda en fazla maça çıkan futbolcu unvanına sahip olmasının ardından rekorları üst üste kırdı. Lionel Messi, Dünya Kupası'nın her eleme turunda gol atan ilk oyuncu oldu.

Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en fazla penaltı golü atan oyuncular arasına Lionel Messi de dahil oldu. Yıldız futbolcu, Rob Rensenbrink ve Eusebio'nun ardından bir turnuvada penaltıdan 4 gol atan 3'üncü futbolcu oldu.





İMKANSIZI KAÇIRDI, MARTİNEZ KUPAYI KURTARDI

Maçın 3-3'e gelmesiyle futbolseverler üst üste pozisyonlarla büyük heyacan yaşadı. Maç 3-3'lük eşitlik ile devam ederken dakikalar 120+3'ü gösterdiğinde Fransa, inanılmaz bir pozisyondan yararlanamadı.

Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kolo Muani kaleci ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. Adeta kalesinde devleşen Emiliano Martínez, Dünya Kupası'nın kaderini etkiledi.

TARİHE GEÇEN KURTARIŞ

Kurtarışıyla maçın penaltılara gitmesini ve Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasını sağlayan Emiliano Martínez'in kurtarışı tarihe geçti. Dünyanın dört bir yanında futbolseverler ikonik hale gelen kurtarışı sosyal medyada binlerce kez paylaştılar.

DÜNYA BASINI O POZİSYONU KONUŞTU

Dünya basını da kupanın kaderini etkileyen pozisyonu manşetlerine taşıdı. İngiliz Daily Mail, Emiliano Martinez'in Randal Kolo Muani'ye geçit vermemesini 'Son dakika harikası' başlığıyla okurlarına aktardı ve kalecinin Dünya Kupası'nı Arjantin'e kazandırdığını belirtti.

'MUTLULUKTAN BİR ADIM UZAKTA'

Fransız basınından Le Parisien ise pozisyonu Kolo Muani'den görürken 'Kolo Muani, mutluluktan bir adım uzakta kaldı' ifadeleriyle pozisyonu aktardı.

'ÖMÜR BOYU PEŞİNİ BIRAKMAYACAK'

Fransız basını genellikle 24 yaşındaki futbolcuya destek olsa da galibiyet golünü kaçırdığı için bu pozisyonun Kolo Muani'nin 'ömür boyu peşini bırakmayacağı' yorumlarında da bulundu.

Emiliano Martínez: Arjantin'in penaltı atışları kahramanı