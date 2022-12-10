Dünya Kupası F Grubu'ndaHırvatistan ve Belçika'nın olduğu gruptan lider olarak çıkmayı başaran ve 1986'dan sonra ilk kez Son 16 Turu'na kalan Fas, şu ana kadar Katar'daki en büyük sürprizlerden birine imzasını atıyor. Kadrosunda takım kaptanı olan Beşiktaşlı Romain Saiss'i bulunduran Afrika temsilcisi, bu akşam güçlü Portekiz'le yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Fas, Son 16'da İspanya'yı 0-0 biten maçın penaltı atışlarında 3-0 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi ve Gana'dan (2010) sonra bunu başaran ilk Afrika ülkesi oldu.

Diğer tarafta Portekiz,Cristiano Ronaldo'nun beklenmedik bir şekilde yedek başladığı mücadelede İsviçre'yi 6-1 yendi ve adeta gövde gösterisi yaparak Fas'ın rakibi oldu. Ronaldo'nun yerine Son 16'da ilk 11'de başlayan ve hat-trick yapan Gonçalo Ramos'un, bu akşam da sahada olması bekleniyor.

2022 Dünya Kupası Fas-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 18.00'de başlayacak Fas-Portekiz maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Fas-Portekiz muhtemel 11'ler:

Fas: Costa, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Carvalho, Otavio, Silva, Fernandes, Felix, Ramos (Ronaldo)

Portekiz: Bono, Hakimi, Yamiq, Saiss, Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Amallah, Boufal, Ziyech, En-Nesyr

Cristiano Ronaldo'nun durumu belirsiz

Ronaldo'nun sahada olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Portekiz'de Mendes ve Pereira, Fas'ta Aguerd sakatlıkları sebebiyle yoklar. İspanya mücadelesinin uzatma anlarında arka adalesinden sakatlanan Saiss'in kesin durumunun ise maç saati belli olacağı öğrenildi. İki takım daha önce 2018 ve 1986'dakiDünya Kupaları'nda aynı grupta yer aldılar. Portekiz, 2018'de 1-0 ve 1986'da da 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı.