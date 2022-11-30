2022 Dünya Kupası'nda gruplarda 3. maçlar oynanıyor. Dün Ekvador-Senegal, Hollanda-Katar, Galler-İngiltere ve İran-ABD maçları oynandı. Fransa, Brezilya ve Portekiz'in ardından Senegal, Hollanda, İngiltere ile ABD son 16 biletini alırken ev sahibi Katar ile Kanada'nın ardından Ekvador, Galler ile İran'ın Dünya Kupası macerası sona erdi. Bugün birbirinden kritik maçlar oynanacak, heyecan C ve D Grubu maçlarıyla sürecek.

Bugün hangi maçlar var 30 Kasım Çarşamba? Günün 2022 Dünya Kupası grup maçları neler, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası'nda bugün (30 Kasım Çarşamba günü) C ve D Grubu maçları oynanacak. Polonya-Arjantin, Suudi Arabistan-Meksika, Avustralya-Danimarka ve Tunus-Fransa maçları oynanacak, 90 dakikaların tamamlanmasının ardından bir üst tura yükselen takımlar belli olacak.

18.00: (D Grubu) Avustralya-Danimarka / TRT 1

18.00: (D Grubu) Tunus-Fransa / TRT Spor

22.00: (C Grubu) Polonya-Arjantin / TRT 1

22.00: (C Grubu) Suudi Arabistan-Meksika / TRT Spor

2022 Dünya Kupası C Grubu puan durumu :

Polonya / 4 puan Arjantin / 3 puan Suudi Arabistan / 3 puan Meksika / 1 puan

2022 Dünya Kupası D Grubu puan durumu:

Fransa / 6 puan Avustralya / 3 puan Danimarka / 1 puan Tunus / 1 puan

Hollanda zirvede bitirdi

A Grubu'nun favorisi Hollanda, son maçında kupaya veda etmesi kesinleşen ev sahibi Katar'ı 2-0yendi. Goller 26'da Gakpo ve 49'da Frankie De Jong'dan geldi. Bu sonuçla Louis van Gaal'in öğrencileri, toplamda 7 puanla lider olarak Son 16'ya kalmayı başardı. Katar, ilk Dünya Kupası'nda puan alamazken 2018'e katılamayan Hollanda, üçüncü olduğu 2014'ten sonra ilk kez gruptan çıktı.

Ekvador yıkıldı, Senegal bileti kaptı

2022 Dünya Kupası A Grubu'nda kritik maçta Ekvador ile Senegal karşı karşıya geldiler. Senegal, Ekvador'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi başaran takım oldu. Senegal'in gollerini; 44. dakikada penaltıdan Ismaila Sarr ve 70. dakikada kaptan Kalidou Koulibaly atarken Ekvador'un golü 67. dakikada Moises Caicedo kaydetti. Senegal, puanını 6 yaparak Hollanda'nın ardından ikinci sırada son 16 turuna kalmayı başardı. Ekvador ise 4 puanda kalarak Dünya Kupası'na veda etti.

İngiltere güle oynaya

Dünya Kupası B Grubu'nda İngiltere, Galler ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci yarısında İngilizler kendine geldi. 50. dakikada Marcus Rashford perdeyi açtı: 0-1. Bu golden sadece 1 dakika sonrası Harry Kane'in asistini Philip Foden değerlendirdi ve durumu 2-0'a getirdi. İlk golün sahibi Rashford, 68'de tekrar sahne aldı: 0-3. Bu golün ardından da Galler istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamadı. İngiltere bu galibiyetle birlikte adını son 16'ya yazdırdı.

Nefes kesen maç ABD'nin

B Grubu'nda ABD, İran'ı 1-0 mağlup etti. İlk yarıda üstün oynayan taraf olan Amerika Birleşik Devletleri, 38. dakikada Sergino Dest'in ortasını affetmeyen Cristian Pulisic ile öne geçti: 1-0. Aynı zamanda bu gol ilk yarının skorunu tayin etti. İkinci yarıda ise İran ataklar buldu, hatta son dakikalarda tek kale oynadı tabirini söyleyebiliriz, fakat bir türlü fileleri sarsamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, ABD son 16'ya kalan ekip oldu.

Portekiz'den CR7'ye kanıt!

Portekiz'in, Uruguay'ı 2-0 yendiği maçta ilk gol de, kapanışı penaltıdan yapan Bruno Fernandes'e yazıldı. Cristiano Ronaldo isetopa dokunduğu konusunda ısrarcı. Hatta Portekiz, FIFA'ya konuyla ilgili bir kanıt bile sunmaya hazırlanıyor. Topun üretici firması Adidas ise sensörler sayesinde CR7'nin topa dokunmadığını tespit ettiklerini açıkladı.

Sambacılar şov yapıyor

Dünya Kupası'nı tarihinde 5 kez kazanan ancak en son bu mutluluğu Türkiye'nin üçüncü olduğu 2002'deki turnuvada yaşayan Brezilya, G Grubu'nda İsviçre'yi, önceki gün Casemiro'nun golüyle 1- 0 yendi. Brezilya, grupta 2-2'de yaparak Son 16'yı garantiledi. Sambacılar böylece, kupada üst üste14. kez eleme aşamasına yükseldi ve grup aşamasındaki yenilmezliğini de 17 maça çıkararak rekor kırdı.

Eden Hazard: Aptal değilim!

F Grubu'nda Fas'a 2-0 yenilen Belçika'da Eden Hazard, Kevin De Bruyne ve Jan Vertonghen arasında kavga yaşandığı öne sürülmüştü. Hazard, "Vertonghen'e artık hızlı olmadığını söyledim. O da kabul etti. Kavga etmedik, aptal değilim! O benden daha iri" yanıtını verdi. Kaleci Courtois da, "Kavga iddiasını kimin sızdırdığını öğrenirsek, bu onun takımdaki son günü olacak. Kavga olmadı" diye konuştu.